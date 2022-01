Corona-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis steigt

Innenräume Sind in Baden-Württemberg bald nur noch FFP2-Masken erlaubt? OP-Masken bald zu wenig?

Am Mittwoch nächster Woche sollen in Baden-Württemberg neue Corona-Regeln in Kraft treten. Dazu könnte auch eine FFP2-Masken-Pflicht in Innenräumen gehören. Einfache medizinische Masken würden dann nicht mehr genügen.

