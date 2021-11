Corona-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis steigt um 6

Rhein-Neckar-Kreis. Im Verbreitungsgebiet der Schwetzinger Zeitung/Hockenheimer Tageszeitung sind Stand Dienstag, 23. November, 675 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Schwetzingen hat mit 125 aktiven Fällen den Höchstwert vor Hockenheim und Brühl (je 82) sowie Oftersheim (74). In Eppelheim gibt es 68 aktive Fälle, in Plankstadt 65, in Neulußheim 56, in Ketsch 55 und in Reilingen 35. Die wenigsten Fälle gibt es derzeit in Altlußheim (33).

Insgesamt gibt es seit dem Ausbruch der Pandemie im Rhein-Neckar-Kreis 32.508 Fälle. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 350,9. Sie ist im Vergleich zum Vortag um 6 gestiegen. Es gibt 146 Neuinfektionen, das sind 116 weniger als am Tag zuvor. Somit sind im Kreis aktuell 2850 aktive Fälle bekannt. 29.174 Personen sind wieder genesen. Seit Beginn der Pandemie sind 484 Infizierte im Kreis verstorben. Das ist eine Person mehr als am Tag zuvor.

