Corona-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis steigt wieder – weitere Todesfälle

Mannheim 2000 Termine bis zum Fest

Das Unternehmen Roche bietet bis Weihnachten seinen Mitarbeitern 2000 Booster-Impfungen an. „Wir müssen und wollen unsere Mitarbeiter:innen schützen!”, so Tim Wörth, Leiter der Medizinischen Dienste in Mannheim. Bereits einen Tag nach Termin-Freischaltung waren fast alle Termine vergeben, teilt Roche mit. Auch Erst- oder Zweitimpfungen werden durchgeführt. Das Angebot hätten bereits über 3500 Mitarbeiter wahrgenommen. Zudem bietet Roche die Möglichkeit, sich vor Arbeitsantritt testen zu lassen. Von den rund 8450 Beschäftigten arbeiten derzeit rund zwei Drittel im Homeoffice, in das Werk kommen rund 2800. Sebastian Brandtstädter, Krisenstableiter bei Roche, ist begeistert „von der großen kollegialen Solidarität, mit der unsere Mitarbeiter:innen seit knapp zwei Jahren die schwere Zeit der Pandemie gemeinsam meistern”. aph {furtherread} {element}

Mehr erfahren