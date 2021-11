Corona-Inzidenz steigt im Rhein-Neckar-Kreis erstmals über 350

Rhein-Neckar. Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert nach den Zahlen des Landesgesundheitsamts (LGA) in Baden-Württemberg erstmals über 350 gestiegen. Er wurde für den Sonntag mit 350,8 angegeben, am Vortag hatte er noch bei 324,3. Vom Gesundheitsamt wurden am Sonntag 268 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 32.470 Fälle im Kreis gibt. 481 Menschen sind im Kreis bislang gestorben.

