Corona-Lage in Hockenheim und Umgebung ist weiter angespannt

Frankreich beginnt ab diesem Montag, 3. Mai, den stufenweisen Ausstieg aus dem Lockdown. Geplant sind vier Etappen bis zum 30. Juni. Wie genau die Lockerungen aussehen, ist abhängig von der aktuellen Situation in jedem Departement.

In Regionen, in denen die Sieben-Tages-Inzidenz nachhaltig über 400 liegt, greift auch im Nachbarland die „Notbremse”. In den Departments im Elssas liegt die Inzidenzzahl zur Zeit größtenteils unter 400.

Bürger aus EU-Staaten, die nach Frankreich reisen, brauchen nun keinen triftigen Grund mehr. Es genügen ein negativer PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf, und eine Selbsterklärung zur Covid-Freiheit.

Restaurants und Bars haben bis mindestens 19. Mai weiter geschlossen. Beherbergungsbetriebe dürfen wieder Touristen aufnehmen. caz