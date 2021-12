Corona-Neuinfektionen im Rhein-Neckar-Kreis steigen

Pandemie Corona-Impfung ohne Versicherung? In Mannheim gibt's Hilfe

Überall gibt es Impfangebote, die leicht wahrgenommen werden können - auch in Mannheim. Voraussetzung aber ist der Versicherungsschutz. Was aber, wenn der nicht besteht. In Mannheim hilft ein Team der Malteser diesen Menschen.

