Corona-Proteste in der Schwetzinger Innenstadt

Schwetzingen. Am späten Sonntagnachmittag haben sich nach Polizeiangaben rund 250 Menschen vor dem Lutherhaus versammelt, teils mit Kerzen oder LED-Lichtern in der Hand, und sind durch die Innenstadt „spaziert“, um gegen die Anti-Corona-Maßnahmen zu protestieren. Für rund eineinhalb Stunden gingen sie über den Schlossplatz und am Rathaus vorbei zurück in die Fußgängerzone. Somit scheinen die Proteste in Schwetzingen nun nicht mehr nur montags stattzufinden.

„Wir fordern die sofortige Rücknahme aller einschränkenden Maßnahmen, so wie es in anderen europäischen Ländern gerade geschieht. Sie sind in keiner Weise mehr verhältnismäßig. Eine allgemeine Impfpflicht darf es nicht geben“, so einer der Beteiligten, der wie allen anderen „Spaziergänger“ seinen Namen nicht öffentlich nennen wollte.

Einige der Protestierenden hatten auch Kinder dabei. Ein Mann, der mit seinem kleinen Sohn gekommen war, meinte besorgt: „Ich habe große Bedenken, dass es mit den Einschränkungen immer weiter geht. Sie sind zum größten Teil nicht mehr gerechtfertigt. Im Ausland fragt man sich, was hier bei uns los ist. Es ist Zeit, mit Omikron den Dingen ihren Lauf zu lassen.“

Der Protest verlief laut Polizei friedlich.