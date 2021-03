Schwetzingen. Schwetzingen hat ab diesem Samstag, 27. März, offiziell ein Corona-Testzentrum. Das ist in der Wollfabrik in Schwetzingen, Marstallstraße 35, angesiedelt. Termine können ab sofort gemacht werden. Die Internetseite (schwetzingen.ixpatient.com) ist soeben "scharf" geschaltet worden. Ab Samstag, 27. März, 11 Uhr, können Termine gemacht werden. Bürger-Testungen sind kostenfrei, Antigen-Schnelltests kosten 34,50 Euro und PCR-Tests 69,50 Euro. Die Kosten für Selbstzahler können vor Ort bar oder per EC-Karte bezahlen. Auch eine E-Mail steht für Fragen zur Verfügung: testzentrum@wollfabrik.com.

Zum Test muss der QR-Code, den man bei der Anmeldung erhält, der Ausweis sowie die Krankenkassenkarte mitgebracht werden.

Joachim Schulz, Inhaber der Wollfabrik, startet dieses private Testzentrum gemeinsam mit Invitalab Medizindiagnostik, um Menschen in der Region ein weiteres Angebot rund um Corona-Tests machen zu können. Testungen sind die komplette Woche - auch samstags und sonntags - möglich.