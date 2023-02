Schwetzingen. Das Corona-Testzentrum bei Möbel Höffner in Schwetzingen schließt am Dienstag, 28. Februar. Laut Betreiber Joachim Schulz erfolge das in Absprache mit dem Gesundheitsamt in Heidelberg und dem Deutschen Roten Kreuz in Schwetzingen. Allerdings wird das Testzentrum in der Wollfabrik weiter geöffnet bleiben, "die Grundversorgung aufrecht zu erhalten", wie es von Schulz heißt.

Patienten müssen allerdings Schnell- und PCR-Tests selbst zahlen, da der Staat diese Kosten nicht übernimmt. Die Alternative wäre laut Joachim Schulz ein OEGD-Schein, den ein Arzt oder eine Klinik ausstellen könne. "Jedes Krankenhaus oder Pflegeheim kann selbst entscheiden, ob Besucher mit oder ohne offiziellen Schnelltest reinkommen können. Diese Lücke wollen wir noch eine Zeit helfen abzudecken", so der Testzentrumsbetreiber und Geschäftsführer der Wollfabrik.