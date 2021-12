Corona-Verordnung: Nur diese Masken sind gestattet

Schwetzingen. Die am Montag in Kraft getretene Corona-Verordnung sorgte vor allem in Bezug auf die Maskenpflicht in Innenräumen für Verunsicherung und eine Menge Leseranfragen in der Redaktion. Diese hatte mehrfach über die Änderung berichtet, auch bedingt durch den verzwickten Wortlaut in der Verordnung. Klar und verständlich drückt sich nun mal nur selten eine Behörde aus, geschweige denn ein Ministerium – sehr zum Leidwesen der Bürger. Dabei sollte doch gerade bei einer Corona-Verordnung das Thema „Leichte Sprache“ einfließen.

Wie auch immer – wir versuchen, das Wichtigste in Bezug auf die angepasste Verordnung für Baden-Württemberg noch einmal darzustellen:

In Innenbereichen mit Maskenpflicht sollen Personen ab 18 Jahren eine FFP2 oder vergleichbare Maske tragen – beispielsweise KN95-/N95-/KF94-/KF95-Masken. Dies gilt nicht in Arbeits- und Betriebsstätten. Hier gilt weiter die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung des Bundes. Mit „sollen“ ist gemeint, dass in Innenräumen grundsätzlich eine FFP2-Maske oder ein vergleichbarer Standard zu tragen ist. Es muss sich in diesen Fällen um eine Atemschutzmaske handeln, die die Anforderungen des Standards FFP2 (DIN EN 149:2001) oder eines vergleichbaren Standards erfüllt und damit die gleiche Schutzwirkung aufweist, wie etwa die Standards KN95, N95, KF94 oder KF95. Ein Atemschutz mit einem noch höheren Standard ist natürlich ebenfalls zulässig.

Aufgrund der „Soll-Vorschrift“ sind in begründeten Einzelfällen Ausnahmen vom Grundsatz des Tragens einer FFP2-Maske in Innenräumen zulässig. Aufgrund der kurzfristigen Änderung der Regelung fallen hierunter insbesondere Beschaffungsprobleme sowie generell auch medizinische Gründe, wonach FFP2-Masken nicht getragen werden können. Weitere Einzelfälle können sich zudem aus den bundesrechtlichen Vorgaben zum Arbeitsschutz ergeben.

Zusammengefasst ausgedrückt: FFP2-Masken sind in Innenräumen zu tragen, es sei denn, dies ist in begründeten Einzelfällen nicht möglich.

Wo gilt die Maskenpflicht?

Die Maskenpflicht gilt unter anderem in folgenden Bereichen:

Bei der Nutzung des öffentlichen Personenverkehrs, an Bahn- und Bussteigen, im Wartebereich der Anlegestellen von Fahrgastschiffen und in Bahnhofs- und Flughafengebäuden – in geschlossenen Räumen generell, im Freien, wenn der Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann.

Im Einzelhandel.

Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen wie Theater- oder Opernaufführungen, Kinovorführungen, Informations- und Lehrveranstaltungen.

In geschlossenen Räumen, die für die Öffentlichkeit oder für den Publikumsverkehr bestimmt sind.

Kunden und Angestellte bei körpernahen Dienstleistungen.

In Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben in Gemeinschaftseinrichtungen, auf Messen, in Kultur- und Freizeiteinrichtungen wie Galerien, Museen, Gedenkstätten, Archiven, Bibliotheken und Büchereien, in Fitnessstudios (außer direkt beim Training). kaba