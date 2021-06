Coronavirus: Ein weiterer Todesfall - Inzidenz sinkt auf 21,5

Rhein-Neckar. Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises meldet am Freitag 12 Neuinfektionen im Kreisgebiet und vier neue Fälle in Heidelberg. Damit sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter: im Rhein-Neckar-Kreis um 3,5 auf 21,5 (Vortag: 25) und in Heidelberg um 0,6 auf 13,0 (Vortag: 13,6).

Damit wurden seit Beginn der Pandemie in Heidelberg 5.126 Fälle einer Covid-19-Infektion gemeldet, im Kreis haben sich 22.254 Menschen mit dem Virus infiziert. Von ihnen sind 5.020, beziehungsweise 21.597 Personen wieder genesen.

Ein weiterer Todesfall

Außerdem meldet das Gesundheitsamt am Freitag einen weiteren Todesfall im Rhein-Neckar-Kreis. Dabei handelt es sich den Angaben der Behörde zufolge um einen Mann im Alter von 80 bis 90 Jahren. Nähere Angaben macht das Amt aus Datenschutzgründen nicht. Bislang sind im Kreis 422 und in Heidelberg 64 Menschen an und mit dem Virus gestorben.

