Cris Cosmo sammelt mit Musik Spenden für Geflüchtete

Region. Cris Cosmo und die Netzgemeinde da_zwischen haben zusammen das Projekt „Freude hilft!“gestartet, um mit Musik Spenden für Flüchtlinge zu sammeln. Der mit einer großen Community gemeinsam gesungene Song „Was für mich Freude ist“, ist ein Beitrag beim Charity-Online-Benefiz-Event „European Solidarity Challenge“, das vom Hilfwerk Caritas international und der Jugendaktion „Wir gegen Rassismus“ im Bistum Trier veranstaltet wird. Das schreiben die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung. Die European Solidarity Challenge will am Freitag, 23. April, ab 20 Uhr mit Musik Leben retten.

AdUnit urban-intext1

Cris Cosmo hat einen Gemeinschaftssong für den guten Zweck geschrieben. © Tobias Schwerdt

Internationale und nationale Musiker wie Michael Patrick Kelly, Tom Gregory, Gil Ofarim, Peter Maffay, die Höhner, Cat Ballou, Judy Bailey, Cris Cosmo und Zweierpasch rufen bei der European Solidarity Challenge durch ihre eingesendeten Video-Beiträge gemeinsam mit Jugendchören, Bands und Singer-Songwritern zu Spenden für die geflüchteten Menschen auf Lesbos, in Bangladesch und im Südsudan auf. Während des live moderierten Benefizkonzerts können die Zuschauer für die weltweite Flüchtlingshilfe von Caritas international spenden und beobachten, wie das Spendenbarometer in die Höhe schnellt und so zahlreiche Hilfsmaßnahmen möglich werden. Bei der ersten European Solidarity Challenge kamen im vergangenen Jahr mehr als 27000 Euro für Menschen in Not zusammen.

Nachdem Cris Cosmo mit dem Input von mehr als hundert Mitgliedern der Netzgemeinde da_zwischen den Community-Song „Was für mich Freude ist“ geschrieben hat, wurden die Communities zum Mitmachen aufgefordert. Entstanden ist ein Gemeinschaftssong, der von etlichen Stimmen getragen wird. Bekannte Sänger wie Benjamin Sakautzki, Buron, Danny Konz, Diana Ezerex, Dominik Steegmüller, Jennifer Loosemore, Katy Santos, Lluvia, Losamol Matara, Martin Goldenbaum, Martin Kilger, Mirta, Phil Butcher, Rick Dorsa, Simeon, und Walter Irion sind bei dem Projekt dabei. Am Freitag wird das Video des Songs ab 20 Uhr dann erstmals vorgestellt und danach auch im Netz auf Youtube verfügbar sein.

Weitere Informationen zur European Solidarity Challenge, den Livestream des Benefiz-Events und die Möglichkeit, ab sofort zu spenden gibt es hier.

AdUnit urban-intext2