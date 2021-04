Es hört sich heftig an. Statistisch gesehen bin ich für meine Frau und meine zwei Töchter der gefährlichste Mann. Alle drei Tage, so der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born in einer Diskussion auf Instagram mit der Vorsitzenden der Landesarbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen, Sonja Elser, werde hierzulande eine Frau von ihrem Partner oder Expartner umgebracht. Und diese Femizide, so nennt man in der Wissenschaft die Tötung von Frauen und Mädchen, stelle ja nur die brutalste Spitze eines gigantischen Massives aus Ungleichbehandlung und Ungerechtigkeit dar.

In den Blick geriet dieses Massiv einmal mehr beim Austritt der Türkei aus der Istanbul-Konvention. Eine drei Jahre alte Übereinkunft des Europarates, die die Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt zum Ziel hat. Es waren trotz dieses Rückschlags, so Elser, keine verlorenen Jahre. Einiges sei angegangen und in Teilen auch umgesetzt worden. Von einer gesetzlich fixierten Quote für Frauen in Dax-Vorständen bis zum Gesetz „Nein heißt nein“ sei einiges erreicht worden. Doch sei es auch offensichtlich, dass es bis zur tatsächlichen Verwirklichung der Gleichberechtigung noch ein weiter Weg ist.

Die Zahlen, die Elser und Born in ihrer Diskussion aufwerfen, waren erschreckend. Neben einer toten Frau alle drei Tage in Deutschland hätten laut einer Studie des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend fast 60 Prozent aller Mädchen und Frauen über 16 Jahre schon sexuelle Belästigung erfahren. Die ungleiche Bezahlung erscheint angesichts der Gewaltexzesse schon fast als Petitesse, ist aber ebenfalls demütigend. Der israelische Politphilosoph Avishai Margalit erklärte in seinem Buch „Politik der Würde“, dass sich eine Gesellschaft nur dann anständig nennen könne, wenn sich jedes Mitglied der Gemeinschaft geachtet fühlen kann, also niemand mehr gedemütigt werde. Gemessen an diesem Maßstab ist in den Augen Elsers und Borns auch Deutschland noch weit von dem Status Anständigkeit entfernt.

Allerdings betonte Elser mehrmals, dass sich Deutschland auf den Weg gemacht habe. So stünden im Haushalt für die Jahre 2019 bis 2024 171 Millionen Euro zur Verfügung, mit denen Projekte zum Schutz von Frauen und Mädchen gefördert werden sollen. Entscheidend, wenn auch nur eine Notmaßnahme, sei die finanzielle Besserstellung von Frauenhäusern. Diesen Schutzrefugien für von Gewalt betroffenen Frauen stehe aus finanzieller Sicht das Wasser bis zur Oberkante der Unterlippe. Elser hörte schon von Kommunen und Städten, die ihre finanzielle Beteiligung reduzieren oder gar kappen. Und das in Zeiten, in denen im Vergleich zu früheren Jahren deutlich mehr Frauen und Mädchen von Gewalt betroffen sind.

Er fordert einheitliche Regelung

Das Frauenhäuser-Netzwerk, so auch Born, sollte wohl bundeseinheitlich geregelt werden. „Frauen haben ein Recht auf Schutz“, so Elser, und dem müsse das Land gerecht werden. Dabei müsse man vor allem die ökonomisch eher schwachen Frauen im Blick haben. Für sie gleiche der Ausgang aus der Gewaltspirale allzu oft einem Irrgarten.

Einen großer Erfolg sieht Elser in der Einrichtung einer Monitoring-Stelle am Deutschen Institut für Menschenrechte. „So eine wissenschaftliche Begleitung gibt es auf der Welt sonst nirgends.“ Und mehr Wissenschaftlichkeit ist in den Augen Elsers unerlässlich. Nach wie vor gebe es zahlreiche statistische Ungenauigkeiten und blinde Flecken. So würde der Mord an einem Mädchen anders erfasst als der Mord an einer Frau.

In Deutschland sieht es schon düster genug für Frauen aus. Auf internationaler Ebene werde es, so Elser, noch düsterer. Bezeichnend sei, dass autoritäre Regime ihre freiheitseinschränkenden Maßnahmen fast immer mit einer Politik beginnen, die gegen Frauen gerichtet sei. Der von Recep Erdogan betrieben Austritt der Türkei aus der Istanbul Konvention sei nur ein besonders grelles Beispiel. In Polen wurde gerade ein Abtreibungsverbot durchs Parlament geboxt und in Ungarn weigere sich das Parlament die Istanbul-Konvention überhaupt zu ratifizieren.

Es sei offensichtlich, so Born, dass diese Kräfte ihre Rollback-Politik hin zu einer vermeintlich seligen Vergangenheit mit dem Triptychon-Nation, Stolz und Heterosexualität auf dem Rücken der Frauen initiieren. Elser weiter: „Jeder Angriff auf eine Frau ist ein Angriff auf die Demokratie.“ Dagegen, so Elser und Born, stünde vor allem die Sozialdemokratie. Weder von Grün-Schwarz im Ländle, noch von irgendwelchen Schwarz-Kombinationen in Berlin könne man Impulse erwarten, die der Istanbul-Konvention in Europa zum Durchbruch verhelfen.