Da wird getrommelt, bis die Maus tobt

Normalerweise hört man auf Reisen mit Kindern irgendwann die Frage: Wann sind wir denn da? Meist schon nach ein paar Minuten. Doch im Edith-Stein-Kinderhaus war das ganz anders. Die Reise, die der Trommelerzähler Markus Hoffmeister mit den knapp 90 Kinder unternahm, stieß von der ersten bis zur letzten Sekunde auf wahrlich jubelnde Begeisterung. Das Ganze glich einem Feuerwerk, nur dass keine Raketen gezündet wurden, die dann am Himmel funkelnd explodierten, sondern getrommelt und Geschichten erzählt wurden, die Augen der Kleinen zum Leuchten gebracht haben. Es stimmt schon, was der italienische Dichter und Philosoph Dante Alighieri (1265 – 1321), Autor der „Göttlichen Komödie“, sagte: „Drei Dinge sind uns vom Paradies geblieben: die Sterne der Nacht, die Blumen des Tages und die Augen der Kinder“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hoffmeister kam anlässlich des Internationalen Erzählfests der Metropolregion Rhein-Neckar ins Edith-Stein-Kinderhaus und für dessen Leiterin Regina Zankl und sowie ihr Kindergartenteam – so viel vorab – war es wirklich ein Fest. Die Mädchen und Jungen seien in die Geschichte geradezu eingetaucht und überglücklich wieder aufgetaucht. Und dafür brauchte der Mann außer seiner Stimme und den Trommeln eigentlich nichts. Angelehnt ist das Konzept des Trommel-Geschichtenerzählers an die westafrikanische Tradition der „Griots“. Das seien Geschichtenerzähler und im Grunde nichts anderes als eine lebendige Bibliothek. Doch anders als in einer Bibliothek geht es hier weder leise noch separat zu. „Das läuft stets interaktiv ab.“ Es gebe keine Zuschauer oder Zuhörer. „Jeder ist Teil der Geschichte.“ Nur so würden die Geschichten zu wirklichen Geschichten.

Was Hoffmeister damit meinte, wurde Minuten später deutlich. Ruhig, fast etwas schüchtern kamen die Kinder in den Raum. Mit der Aufforderung, sich nun eine kleine Trommel zu holen, war es damit vorbei. Wobei sich die Kinder erstaunlich beherrscht in den Erzählfluss einfügten. Kein wildes, chaotisches Trommelschlagen. Beinahe intuitiv wurden sie Teil der Geschichte, die mit ihrer Botschaft – jeder ist wichtig und manchmal sind die Kleinen groß – bei den Kindern sichtlich gut ankam. Dass nur eine Maus seiner Majestät, dem „fürchterlich großen Löwen“, aus der Patsche helfen konnte, löste jedenfalls viel Jubel aus. Trommlerisch in den Kindergarten gelockt wurden neben Maus und Löwe auch noch Elefanten, Schlangen, ein Leopard und Affen. Letztere sorgten bei ihrem fröhlichen Toben durch die Bäume für beinah enthusiastischen Jubel. Die Frage, ob es allen gefallen hat, erübrigte sich. Es war ganz offensichtlich ein ganz besonders toller Kindergartentag.