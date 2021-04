Region. „Die Hausärzte in Baden-Württemberg ziehen nach der ersten Impfwoche eine positive Bilanz in der Pandemiebekämpfung. Nun muss sichergestellt werden, dass die Hausarztpraxen zuverlässig mit mehr Impfstoff versorgt werden und nicht, wie angekündigt, über Reduzierungen nachgedacht wird. Wenn Lieferschwankungen auf dem Rücken der Hausarztpraxen ausgetragen werden, wird dies das Vertrauen in die Politik weiter zerstören“, erklärt Dr. Berthold Dietsche, Vorsitzender des Baden-Württembergischen Hausärzteverbandes, in einer Mitteilung.

AdUnit urban-intext1

Der zweite Vorsitzende Dr. Frank Dieter Braun ergänzt: „Die Hausarztpraxen sollen ab dem 19. April den Impfstoff von Astrazeneca zusätzlich bekommen, aber dafür weniger von Biontech/Pfizer, was völlig inakzeptabel ist. Wir müssen dann den verunsicherten Menschen vorwiegend Astrazeneca impfen. Damit wird das politische Impfchaos in die Hausarztpraxen verlagert, was für uns unzumutbar ist. Durch den Fokus auf Astrazeneca werden Patienten unter 60 Jahren weitgehend von der Impfung in der Hausarztpraxis ausgeschlossen, das sollen die Politiker mal ihren Bürgern erklären“, so Dr. Braun. zg