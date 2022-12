Damit Kinder in Bewegung kommen

Computer, Konsolen, Fernseher – es gibt viele Geräte, die Kinder und Jugendliche binden. Hinzu kommt oft die fehlende Zeit der Eltern, die regelmäßige Bewegung der Kleinen zu fördern. Doch am Ende gilt: Bewegung ist wichtig – in jedem Alter, aber vor allem als Kind. Sie fördert die Motorik, in Gruppen auch das soziale Miteinander und sorgt dafür, dass überschüssige Energie abgebaut wird. Kindern, die von klein auf an regelmäßige, koordinierte Bewegung gewöhnt sind, fällt es auch im Erwachsenenalter leichter, Sport zu treiben oder sich einen körperlichen Ausgleich zu holen. Die Nummer eins der Region in Sachen Fitness, Wellness und Gesundheit bietet nun den „Pfitzenmeier Young-Day“ an. So heißt es in einer Pressemitteilung des Schwetzinger Unternehmens.

Am Samstag, 10. Dezember, findet in sieben Pfitzenmeier Premium Clubs und Resorts in Mannheim, Bensheim, Schwetzingen, Karlsruhe, Speyer, Neustadt und Wiesloch dieser kostenlose „Young-Day“ statt. Kinder und Jugendliche haben die Möglichkeit, verschiedene Kurs- und Bewegungsprogramme auszuprobieren und dadurch Spaß an der Bewegung zu finden. Über ein Kontaktformular (pfitzenmeier.de/young-day) kann man sich für Kurse und Workouts, die von professionellen Trainerinnen und Trainern geleitet werden, anmelden. Und das können alle zwischen null und 13 Jahren nutzen. Die Kurse sind auf die jeweilige Altersklasse zugeschnitten und reichen von Eltern-Kind-Turnen über verschiedene Tanzkurse bis hin zur Box-Kondition. Der Spaß an der Bewegung steht im Vordergrund, weshalb die Teilnahme an diesem Tag kostenlos ist. Wer möchte, kann vor Ort freiwillig für Fit Nature spenden, mit dem Erlös werden nachhaltige und soziale Projekte für Kinder und Jugendliche unterstützt.

Bewegung fördert die Gesundheit

Ob allein oder noch besser gemeinsam, Bewegung fördert ein gesundes Leben. Das Alter spielt dabei kaum eine Rolle, nur dass es wichtig ist, so früh wie möglich zu beginnen, um auch im hohen Alter fit zu sein. Der „Young-Day“ von Pfitzenmeier bietet Kindern und Jugendlichen nicht nur die Chance, ins vielfältige Kinderkursprogramm reinzuschnuppern, welches ab 2. Januar durchstartet, sondern ist vielleicht der Startschuss in ein gesundes und bewegtes Leben.

Sandra Bäuerle ist die sportliche Leiterin der Pfitzenmeier Premium Clubs und Resorts, sie sagt: „Bewegung ist für die Gesundheit und Fitness wichtig und sorgt dadurch auch für Wohlbefinden. Wer in Bewegung bleibt, fördert die Muskeln, verbessert den Stoffwechsel, senkt den Blutdruck und steigert das Atemvolumen. Es gibt noch viele weitere Vorteile von regelmäßiger Bewegung. Es reichen schon zwei- bis dreimal rund 30 bis 60 Minuten pro Woche, um gesünder zu leben“, sagt sie dieser Zeitung.

Bäuerle geht es darum, Bewegung zu fördern: „Kinder und Jugendliche sollen lernen, dass sie ein wichtiger Bestandteil des Lebens ist, den es auch zu trainieren gilt. Die richtige, achtsame Bewegung sollte vom Kindesalter bis in die späten Lebensjahre im Alltag verankert sein, um auch unter Senioren noch ein bewegtes Leben zu führen. Um die Barriere, solche Kurse auszuprobieren, für Kinder und Jugendliche zu senken, haben wir uns entschlossen vor Ort, statt des Eintrittspreises, eine Spendenoption für nachhaltige und soziale Projekte durchzuführen. zg