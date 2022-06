Danach geht’s nach New York

Schönes Wetter, ein kühles Getränk und gute Musik – freitags gibt es das auf dem Schlossplatz in Schwetzingen zu erleben. An diesem Freitag, 10. Juni, erwartet die Jazzfans ein musikalischer Leckerbissen: Das Quartett „The Chase“ um den Ausnahmepianisten Nicolai Daneck aus Mannheim schaut vorbei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Daneck hat eine illustre Gruppe um sich geschart: den in der Region bekannten Saxofonisten Alberto Menendes, den Bassisten Dietmar Fuhr und Johannes Hamm am Schlagzeug. Das wird das letzte Konzert von Nicolai Daneck sein, bevor er nach New York reist, um dort weiterzustudieren.

Ab 19 Uhr geht auf auf dem Schwetzinger Schlossplatz vor dem Palais Hirsch los. Der Jazzinitiative Schwetzingen und der Förderung durch den Bund und das Land Baden-Württemberg ist es zu verdanken, dass auch dieses Konzert für die Bevölkerung kostenlos ist. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2