  Daniel Born von der SPD beantwortet Fragen zur Landtagswahl

Schwetzingen/Region. Die Landtagswahl in Baden-Württemberg steht vor der Tür. Als Entscheidungshilfe für unsere Leser haben wir den Kandidaten aus dem Wahlkreis Schwetzingen jeweils die gleichen 13 Fragen geschickt – zu allgemeinen und brisanten regionalen Themen, aber auch zu persönlichen Punkten. So auch Daniel Born, 45 Jahre, wohnhaft in Schwetzingen, von der Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD).

Was sind die drei wichtigsten Probleme in der Region Schwetzingen/Hockenheim, die Sie von Stuttgart aus lösen wollen?

Daniel Born: Unser Wahlkreis ist keine Insel. Die Probleme des Landes betreffen uns auch hier. Wir müssen die Trägheit der jetzigen Landesregierung beenden, mit einer neuen grün-roten Koalition den Turbo zünden für beste und gebührenfreie Bildung, für einen wirksamen Klimaschutz, für bezahlbares Wohnen, eine kluge Mobilitätswende und echten Einsatz für Arbeit und Wirtschaft. Als Wahlkreisabgeordneter weiß ich aus unzähligen Gesprächen, wie wir bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der Unterstützung des Vor-Ort-Handels, Lärmschutz, der Barrierefreiheit oder dem Kampf gegen die Austrocknung von Wald und Schlossgarten eine bessere Landespolitik brauchen. Genau hierfür trete ich an.

Wann haben Sie das letzte Mal Ihre Meinung zu einem Thema geändert und warum?

Born: Ich war 2017 gegen eine Neuauflage der Großen Koalition. Wenn ich mir nun anschaue, was die SPD gegen CDU und CSU durchgesetzt hat, ist diese Regierungsbeteiligung aber ein wirklicher Erfolg: Ich nenne nur die Grundrente, das Gute-Kita-Gesetz und den Wiedereinstieg in die öffentliche Wohnraumschaffung.

Wofür haben Sie das letzte Mal an einer Demonstration teilgenommen?

Born: Das waren etwa zeitgleich die Fridays-for-Future-Demo in Schwetzingen und die Demo „Alarmstufe Rot“ in Stuttgart, bei denen ich beide Male auch eine Rede gehalten habe. Einmal war es also für mehr Klimaschutz und einmal für die Unterstützung der Kultur- und Veranstaltungsbranchen in der Pandemie.

Bildung ist ja Ländersache. Was wäre Ihr wichtigster Ansatz, den Sie verändern würden?

Born: Es gibt keine bessere Investition in die Zukunft als Bildung. Unser Bildungsprogramm sieht mehr Zeit (zum Beispiel mehr Ganztagsangebote und eine Wahlfreiheit bei G8/G9), mehr Fachkräfte, bessere Ausstattung (auch in der Digitalisierung) und Gebührenfreiheit vor. Spätestens während der Pandemie haben alle begriffen, was uns die Bildungs- und Betreuungsangebote vor Ort bedeuten. Jetzt muss diese Kenntnis auch in Politik umgesetzt werden.

Wie würden Sie gegen die Wohnungsnot vorgehen?

Born: Bezahlbarer Wohnraum für alle ist Daseinsvorsorge. Wir brauchen eine Wohnraumoffensive mit einer Landeswohnungsgesellschaft und mit mehr kommunalem, genossenschaftlichem und gefördertem sozialen Wohnungsbau. Durch eine Halbierung der Grunderwerbssteuer soll mehr Familien der Traum vom Eigenheim möglich werden. Gleichwohl müssen wir vor allem die Chancen von Innenverdichtung, Aufstockung und innovativen Bauformen nutzen. Viele Mieten sind in den letzten Jahren unerträglich gestiegen, hier braucht es eine Atempause. Über einen wirksamen Grundstücksfonds sollen Kommunen unterstützt werden, um Konzepte für bezahlbaren, familiengerechten und barrierefreien Wohnungsbau besser durchsetzen zu können. Unser Konzept „Brücken aus dem Leerstand“ sorgt außerdem dafür, dass es attraktiver wird, leerstehende Wohnungen auf den Markt zu bringen.

Wenn Sie drei Maßnahmen zum Thema ÖPNV umsetzen dürften, welche wären das?

Born: 365-Euro-Ticket landesweit und verbundübergreifend, Mobilitätsgarantie im 15-Minuten-Rhythmus für unsere Region und Ausbau der Barrierefreiheit.

Welche Maßnahmen würden Sie befürworten, um der Wirtschaft in der Corona-Krise zu helfen?

Born: Die Wirtschaft braucht verlässliche Öffnungsperspektiven - dazu gehört auch, dass bezüglich Impfen und Testen seitens des Landes klug und planerisch gearbeitet wird. Hier hat der Gesundheitsminister auf ganzer Linie versagt. Es braucht konkrete Hilfen und Unterstützungsprogramme beispielsweise für den Einzelhandel und den Tourismus auch über die Pandemie hinaus. Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen haben in dieser Krise den Laden wortwörtlich am Laufen gehalten. Allen Debatten, hier Rechte, Einkommen oder Erholung zu schleifen, treffen auf meinen entschiedenen Widerstand. Die Pandemie darf uns auch nicht in der für die Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft entscheidenden Fachkräftegewinnung zurückwerfen: Deshalb brauchen wir eine staatlich hinterlegte Übernahmegarantie für Azubis und eine Ausbildungsgarantie in Zukunft.

Was kann das Land Baden-Württemberg aus Ihrer Sicht – auch in finanzieller Hinsicht – unternehmen, um die Zukunft des Hockenheimrings dauerhaft zu sichern?

Born: Der Ring ist ein Veranstaltungsstandort ohne Vergleich. Darum darf das Land die Kommune bei den Risiken und Weiterentwicklungen nicht alleinelassen. Aber für mich ist wichtig, dass eine neue Landesregierung die Chancen des Rings versteht. Der Ring kann ein Leuchtturm sein für den Transformationsprozess, den das Industrie- und Mobilitätsland Baden-Württemberg in den nächsten Jahren machen muss. Wir brauchen Orte, wo wir den technologischen Fortschritt erleben und erfahren können und unser Ring kann genau dieser Ort sein.

Wie sehen Sie die finanzielle Zukunft der Kollerfähre in Brühl?

Born: Das Land muss hier endlich seiner Verantwortung gerecht werden und die Fähre dauerhaft sichern. Es kann nicht sein, dass eine Landesstraße zwei Teile einer baden-württembergischen Kommune verbindet und die Stuttgarter Regierung die Kosten an die Kommune abdrücken will. Ich bin froh, dass wir in dieser Legislaturperiode dafür gesorgt haben, dass das Land zumindest befristet weiter für die Kosten aufkommt. Zunächst hatte ja das grün geführte Finanzministerium hier eine Sparmöglichkeit dokumentiert. Aber jetzt ist wichtig, dass das Land seine dauerhafte Verpflichtung anerkennt.

Wie sehen Sie die Zukunft der Geothermie in der Region?

Born: Ich kann die Sorgen zu Geothermie voll und ganz verstehen. Auch ich selbst fühle mich immer sehr unwohl, wenn mich Meldungen erreichen, die ganz offensichtlich von durch Geothermie erzeugten Erdbeben berichten. Gleichzeitig gibt es durchaus Beispiele, die zeigen, dass Wärmegewinnung aus der Tiefengeothermie problemlos funktionieren kann. Fakt ist: die letzten fünf Jahre hat Grün-Schwarz in der Energiewende geschlafen. Beide Parteien haben nun die Geothermie mit in ihren Wahlprogrammen. Leider konzentrieren sich die diesbezüglichen Pläne von Grün-Schwarz immer sehr schnell auf das technologisch Machbare. Für mich persönlich und uns in der SPD ist wichtig, dass wir bei Geothermie eine intensive Technologiefolgenabschätzung und ein Sicherheitspaket machen. Für mich geht darum, was unter einer Gesamtbetrachtung Umweltschutz, Anwohnersicherheit, Energiegewinnung und Nachhaltigkeit sicher und vertretbar ist.

Thema Entenpfuhl Ketsch: Wie ist Ihre Haltung dazu und was würden Sie diesbezüglich unternehmen?

Born: Der Entenpfuhlwald muss erhalten bleiben. Ich lehne sowohl eine Nass- als auch eine Trockenauskiesung strikt ab und musste hierzu auch nie meine Meinung ändern. Es war ein schwerer Vertrauensbruch, dass die Landesregierung diesen Staatswald überhaupt für den Sand- und Kiesabbau ins Spiel gebracht hat. Mittlerweile ist nachgewiesen: Über die Artenvielfalt und die Bedeutung für den Lärmschutz hat man sich zuvor im Umweltministerium keinerlei Gedanken gemacht. Vor allem durch die Bürgerinitiative aber zu einem Teil auch durch meine parlamentarische Arbeit haben wir viel Aufmerksamkeit für das Thema landesweit erreicht. Jetzt geht es darum, in der kommenden Zeit den Druck weiter aufrechtzuerhalten. Meine Einladung an die anderen Kandidierenden steht: Ich bin bereit, gleich in der ersten Woche im neuen Landtag mit den anderen gewählten Abgeordneten der demokratischen Parteien eine fraktionsübergreifende Initiative aus unserem Wahlkreis für den Entenpfuhlwald zu starten.

Schwetzingen schmückt sich gern mit dem Beinamen „Kulturstadt“. Ist Ihnen Kultur wichtig? Wenn ja: Welchen Ansatz verfolgen Sie zur Förderung in der Region?

Born: Rosa Grünstein, Karl-Peter Wettstein, Manfred Kern – wir haben eine lange Tradition, dass die Abgeordneten aus unserem Wahlkreis sich für die Kulturförderung stark machen. Daran habe ich angeknüpft und mit den „Sommerabenden im Museum“ eine Facette der Kultur vor Ort aufgezeigt. Gerade in der Kultur zeigt sich, wie wichtig es ist, dass unsere Region eine starke Stimme in Stuttgart hat. 980 Millionen Euro sollen, wenn es nach der Landesregierung geht, in die Sanierung des Opernhauses Stuttgart fließen. Da werden wir uns hier in der Kurpfalz noch mehr auf die Hinterbeine stellen müssen, dass wir in der Kulturförderung nicht abgehängt werden. Diese Challenge nehme ich an. Ich mache mich dafür stark, dass wir Kultur in ihrer Vielfalt fördern: vom Vereinsleben über soziokulturelle Strukturen, von der Theaterpädagogik bis zu den Hochschulen, von der Kunstausstellung bis zu den Festspielen. Kulturförderung braucht auch Verlässlichkeit und Etatisierung, damit geplant werden kann. Die reine Projektitis in der Landespolitik wird dem nicht gerecht.

Worauf freuen Sie sich am meisten, sobald die Corona-Lage es wieder erlaubt?

Born: Ein Kinoabend, Vereinsfeste, Treffen im Freundeskreis und nicht auf Click-and-Collect angewiesen zu sein, sondern direkt in meiner Buchhandlung nach neuem Lesefutter zu stöbern.

