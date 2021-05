Daniel Born zu Gast bei Saskia Esken

Viereinhalb Monate vor der Bundestagswahl hat der Schwetzinger Landtagsabgeordnete Daniel Born (SPD) seine Wahlkampfunterstützungstournee gestartet.

AdUnit urban-intext1

„Für mich ist es immer selbstverständlich die Kandidierenden vor Ort zu unterstützen und mit meinen Fachthemen ,Bezahlbares Wohnen‘ und ,Frühe Bildung‘ für unsere gemeinsame Sache zu werben. Während aber die Termine bei der letzten Bundestagswahl viele Reisen erfordert haben, werde ich in diesem Jahr überwiegend wegen der Pandemie aus dem Homeoffice zugeschaltet“, so der Parlamentarier, der auch Mitglied des Landespräsidiums seiner Partei ist. „Da fehlt schon was, weil ich ja bei einem Vor-Ort-Besuch nie nur eine Diskussionsveranstaltung gemacht habe, sondern den Termin immer nutzte, um mich zum Beispiel über ein konkretes Quartierprojekt zu informieren oder eine Kita zu besuchen. Aber es hat auch einen Vorteil, denn die Menschen bei uns im Wahlkreis können recht problemlos von zu Hause aus mich auf meiner Tour begleiten“, erklärt Daniel Born.

Zum Start wird Born bei der SPD-Parteivorsitzenden Saskia Esken zu Gast sein. In einer Online-Konferenz wird der wohnungspolitische Sprecher im Landtag zum Thema „Wohnen im ländlichen Raum“ sprechen. „Die Verwerfungen auf dem Wohnungsmarkt mit steigenden Mieten, Wegfall der Sozialbindungen, fehlender Barrierefreiheit und Chancenlosigkeit für Familien, einen Bauplatz zu bekommen, ist kein reines Stadtproblem, sondern findet auch im ländlichen Raum statt. Gerade hier gilt es nicht nur in die Zukunft zu investieren, sondern über innovative Modelle bezahlbares Wohnen für alle zu ermöglichen“, analysiert der SPD-Politiker, der den Wahlkreis Schwetzingen seit 2016 im Landtag vertritt.

Die Veranstaltung findet am Montag, 10. Mai, ab 18.30 Uhr statt. Alle Zugangsdaten sind über das Wahlkreisbüro unter hockenheim@daniel-born.de oder 06205/38324 zu erhalten.

AdUnit urban-intext2

Wer Daniel Born auf seiner Online-Tour begleiten möchte, kann sich hier auch anmelden und so alle weiteren Termine zugeschickt bekommen. zg