Dank und Respekt an den Budo-Club Schwetzingen

Die Pandemie hinterlässt auch beim Budo-Club Schwetzingen ihre Spuren. Die Karatetrainer-Familie Carrera schildert ihre Erfahrungen im Trainingsalltag, der seit über einem Jahr ganz anders ist.

„Anfang 2020 waren wir noch zuversichtlich, alle Kinder, Jugendliche und Erwachsene zumindest draußen im Freien zu sehen und trainieren zu können. Wie wir heute wissen, kam alles anders“, schrieben Petra und Rafael Carrera. Trotz allen Verdrusses habe dies natürlich seine guten Gründe: „Um uns und andere zu schützen wurde der Trainingsbetrieb, bis auf ganz wenige Wochen, komplett eingestellt.“

Mitglieder bleiben an Bord

Wie auch viele andere Sportvereine hoffte auch der Budo-Club auf seine treuen Mitglieder, dass sie ihn in dieser schwierigen Zeit nicht im Stich lassen und das taten sie auch nicht. „Sowohl die in Schwetzingen trainierenden Karatekas hielten uns, den Trainern Rafael, Petra und Raphaela-Rebeca Carrera die Treue und den Kontakt, aber auch die Karate-Kinder in der Rheinauschule in Mannheim zeigten, dass sie unermüdlich weiter da sind.

Das Trainertrio erarbeitete uns ein Konzept, das es ermöglichte, solange es erlaubt war, die Übungseinheiten durchzuführen. Entweder fand das in kleinsten Gruppen im Freien, im Wald oder auf offenem Feld statt. Ersatzweise trafen sie sich in zugelassener Gruppengröße auf der „Alla hopp“-Anlage in Schwetzingen. Dazu gesellte sich auch die Kai-Chi-Gruppe, die aus aus Gesundheitssportlern und jung gebliebenen Erwachsenen besteht.

In den langen Lockdowns, unter denen gerade der Sport – allen voran Kinder und Jugendliche – bis heute zu leiden hat, ging die Karateabteilung des Budo-Clubs zum Online-Angebot über, um alle Sportbegeisterten weiterhin unterrichten zu können und somit auch den Corona-Alltag zu durchbrechen, den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zur Fitness und Gesunderhaltung zu bieten, und auch den sozialen Kontakt untereinander zu halten.

Unterstützung vom Vorstand

„Dies alles ist uns gelungen, auch dank unseres Rückhalts im Verein, den Vorsitzenden Jürgen Pfau und Jürgen Marcinkowski, die uns jederzeit unterstützten und uns freie Hand ließen“, sagt Rafael Carrera und seine Frau ergänzt: „Danke an alle, die sich dreimal die Woche online einwählen, um mit uns Karate zu trainieren. Sogar Gürtelprüfungen wurden möglich, die irgendwann, hoffentlich in absehbarer Zeit, live in der Trainingshalle bestätigt werden können. Aber auch hier großen Respekt für die Motivation unserer Karatekas zwischen sechs und 29 Jahren. Danke, dass ihr dabei geblieben seid und uns Verantwortliche durch diese schwere Zeit getragen habt, im schwierigsten Jahr des Vereins. Chapeau.“ ako

