  Danyal Bayaz (Grüne) kritisiert Regierung: Landwirte brauchen Planungssicherheit

Der hiesige Grünen-Bundestagsabgeordnete Dr. Danyal Bayaz hat in Bezug auf Erntehelfer eine Anfrage an die Bundesregierung gestellt. Er wollte wissen: Welche Einreisekontrollen plant die Bundesregierung hinsichtlich ausländischer Saisonarbeitskräften in der Landwirtschaft im Vergleich zum letzten Jahr und gibt es Überlegungen, dass es gesonderte Hygieneauflagen und -maßnahmen geben wird (zum Beispiel Testung, Impfung oder bei Einsatz und Unterbringung)?

Er erhielt folgende Antwort, die er der Redaktion zur Verfügung stellt: „Die Bundesregierung plant derzeit keine Pandemie-bedingten grenzpolizeilichen Einschränkungen im Sinne der Fragestellung. Bei Einreise aus Drittstaaten wie auch aus Virusvarianten-Gebieten, zu denen derzeit Einreisebeschränkungen bestehen und im Rahmen von Grenzkontrollen vollzogen werden, fallen Saisonarbeitskräfte in der Landwirtschaft unter die Ausnahmetatbestände für eine Einreise, wenn sie in Beherbergungsstätten, die vom Arbeitgeber während des Beschäftigungsverhältnisses bereitgestellt werden, untergebracht werden.

Unabhängig davon sind aktuell bei Einreisen aus Risikogebieten – je nach Einstufung – die Vorgaben der Coronavirus-Einreiseverordnung – vom 13. Januar 2021 (Einreiseanmeldung sowie negativer Testnachweis) sowie die jeweiligen Quarantänevorgaben der Länder zu beachten.

Die wesentlichen Bestimmungen zum betrieblichen Infektionsschutz für Saisonbeschäftigte in der Landwirtschaft aus 2020 gelten ansonsten weiterhin. Mit dem Erlass der Sars-Cov-2-Arbeitsschutzverordnung sind Mund-Nase-Bedeckungen zum Infektionsschutz bei der Arbeit nicht mehr zulässig. Stattdessen muss der Arbeitgeber medizinische Gesichtsmasken oder FFP2-Atemschutzmasken beziehungsweise vergleichbare Typen zur Verfügung stellen.

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat eine Zusammenfassung der wichtigsten Regelungen für Saisonarbeitskräfte in einem Vermerk über die ,Rahmenbedingungen für Saisonbeschäftigte in der Landwirtschaft seit dem 1. Januar 2021 im Hinblick auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz und die Corona-bedingten Vorgaben‘ veröffentlicht. Dieser wird regelmäßig an die aktuelle Rechtslage angepasst.“

In dieser Verordnung ist unter anderem angegeben, wie die Saisonarbeiter unterzubringen sind – anzustreben ist eine Unterbringung in Einzelzimmern. Ist dies nicht möglich, so sollen in einem Mehrbettzimmer nur Mitarbeiter des gleichen Teams untergebracht werden. „Falls aufgrund des Arbeitsverfahrens größere Gruppen als vier Personen gebildet werden, können in einem Mehrbettzimmer maximal acht Personen beziehungsweise vier Personen in einem Wohncontainer übernachten. Bei einer Belegung bis sechs Personen muss die Mindestraumfläche sechs Quadratmeter pro Person betragen“, heißt es darin.

Auch gibt es sogenannte Arbeitsquarantäne-Bestimmungen für Saisonarbeitskräfte, die aus einem Risikogebiet oder einem Hochinzidenzgebiet nach Deutschland einreisen. Hier greift eine von der Absonderungspflicht von zehn Tagen abweichende Regelung: Voraussetzung ist, dass diese Arbeiter mindestens drei Wochen in Deutschland bleiben. Sie dürfen sich die ersten zehn Tage nur auf ihre Einreisegruppen bezogen am Ort der Unterbringung und innerhalb ihrer Tätigkeit aufhalten und müssen Kontakte zu anderen Arbeitern vermeiden. Außerdem dürfen sie sich nicht außerhalb der Unterbringung und ihres Arbeitsfeldes bewegen.

Bundestagsabgeordneter Danyal Bayaz kritisiert das Handeln der Regierung und bemängelt die holpernden Konzepte: „Bereits im vergangenen Jahr mussten unsere Landwirte bei der Spargel- und Erdbeerernte Pandemie-bedingt mit weniger Saisonarbeitskräften auskommen. Die Problematik ist für die Bundesregierung und die zuständigen Ministerien also nicht neu“, so Bayaz in einer Stellungnahme. „Dieses Jahr braucht es echte Planungssicherheit für Betriebe und Beschäftigte. Ich möchte nicht, dass die Pandemie auf dem Rücken der Saisonhelfer ausgetragen wird. Dazu brauchen wir tragfähige Konzepte seitens der Bundesregierung. Die darf dieses Mal nicht völlig überrascht tun.“ kaba

Infos unter https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Landwirtschaft/rahmenbedingungen-saisonarbeitskraefte.html