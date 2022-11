Ein Vortrag mit Herzmeditation wird am Samstag, 26. November, um 14 Uhr im „Hexehäusl“ in der Kronenstraße 5 angeboten. Rena Hoffmann stellt dabei die Akasha-Chronik vor. Besucher können an diesem Abend erfahren, wie man zur Informationsquelle der Akasha Chronik, auch universelles Weltgedächtnis genannt, gelangen und dieses Wissen sinnstiftend anwenden kann, heißt es in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Alle Religionen behaupten: „Das Buch des Lebens ist geschrieben.“ Jedoch hat das Akasha-Informationsfeld nichts mit Religion zu tun. Hochkarätige Wissenschaftler wie Albert Einstein, Nicola Tesla, Gregg Braden, Bruce Lipton und Ervin Laszlo haben nachweislich im Akasha-Informationsfeld Forschungen betrieben und diese dokumentiert.

Auch Rudolf Steiner, der Begründer der Waldorfschulen, hat sich ausgiebig mit der Akasha-Chronik beschäftigt und sehr aufwendig, in vielen Vorträgen und Schriften darüber berichtet. Kurz vor seinem Ableben sagte Steiner: „Es ist wichtig, den Zugang zur Akasha Chronik als sinnstiftendes Informationsfeld, auch Weltenbibliothek genannt, in die neuzeitliche Kommunikationsform zu bringen.“

Die Journalistin und Fotografin Rena Hoffmann, mit ihrem ewigen Wissensdurst und immer auf der Suche nach Informationsquellen, traf vor vielen Jahren auf Gabrielle Orr aus den USA, und wurde nach jahrelangen Studien von ihr zur Akasha-Chronik-Lehrerin zertifiziert. Mit großer Begeisterung vermittelt sie seit Jahren dieses sinnstiftende Wissen in ihren Seminaren.

Mehr über die Muster erfahren

Persönliche Konsultationen für Klienten, gibt Hoffmann sowohl für den privaten als auch beruflichen Bereich. Die Arbeit mit der Akasha-Chronik bezieht sich auf die Lösungsebene der Fragen. Die Klienten erhalten wertvolle Impulse, Erkenntnisse und Lösungswege zu den Themen Beruf, Berufung, Business, Beziehungen, Erfolg, Erfüllung, Liebe und Lebensplan. Bei einer Lesung können die Klienten erfahren, woher ihre Muster, Verstrickungen und Blockaden kommen und wie man sie auflöst. Bei diesem Vortrag können Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen, wie man durch dieses Informationsfeld immer wiederkehrende Themen und Probleme erkennen und lösen kann.

Für den Vortrag am Samstag, 26. November, um 14 Uhr im Hexehäusl, Kronenstraße 5, in Schwetzingen wird ein Beitrag von 8 Euro erhoben. Der Erlös geht an das Umwelt- Projekt „The Ocean Cleanup“. zg