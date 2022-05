Das erwartet Besucher am Freitag auf dem Maimarkt

Mannheim. Ein Bischof und ein Bundestagsabgeordneter - ganz unterschiedliche Gäste kommen heute auf den Mannheimer Maimarkt.

Von 9 bis 13 Uhr steht Konrad Stockmeier, FDP-Bundestagsabgeordneter, in Halle 5 für Diskussionen und Fragen zur Verfügung.

Im Freigelände gibt es von 9 bis 18 Uhr Infos zu Erste Hilfe am Tier, und bei der Sonderschau "Unser Schulterschluss für Ihre Sicherheit" ist im Freigelände die Ausrüstung der Tierrettung Rhein-Neckar zu sehen.

Die Reihe der Medizinvorträge in Halle 5 eröffnet um 9.30 Uhr mit dem Titel "Es ist rot und juckt: Ekzeme und ihre Behandlung" Jan Peter Nicolay, Leitender Oberarzt, Leiter der Hautambulanz, der Allergologischen Abteilung und der AG Kutane Lymphome, Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie. Ihm folgt um 10.30 Uhr mit dem Titel „Resilienz aus dem Gebet? Gelassenheit als Gesundheitsfaktor“ Weihbischof Peter Birkhofer, Dompropst, Bischofsvikar für Weltkirche, der Erzdiözese Freiburg. Um 11.30 Uhr geht es um „Zelltherapie gegen Krebs“ mit Wolf-Karsten Hofmann, Lehrstuhl für Hämatologie und Onkologie, Direktor der III. Medizinischen Klinik, Vorstandsvorsitzender der Mannheim Cancer Center, Stellvertretender Ärztlicher Direktor des Uniklinikums.

Auf der Kulturbühne geht es um 11 Uhr mit einer Lesung von Axel Müller aus "Ansichtssache -Schräge Begebenheiten, erheiternde Anekdoten mit Mannheimer Hintergrund" los. Um 12 Uhr folgt das Rhein-Neckar-Theater. Weiter geht es um 15 Uhr mit einer Lesung mit Wilfried Wambold aus dem Kinderbuch "Ufo-Alarm - Aliens in der Pfalz" und einer Lesung von Iris Welling aus ihren Krimis "Späte Rache rostet nicht" und "Rache, Hut und Pool-Geflüster".

Am Stand der Metropolregion präsentiert sich heute die Sinsheimer Erlebnisregion mit Mitmachangeboten und Spielen wie „Vier Gewinnt“ und kleinen Preisen.

Von 12 bis 14 Uhr darf man sich in Halle 9 auf Weinfestfeeling unter dem Motto "Dumm gebabbelt is glei!" freuen.

Der Stand der Polizei in Halle 5 wird von 13 bis 15 Uhr zum Tatort von einem Einbruch. Zugleich gibt es Informationen zur Phantombilderstellung.

