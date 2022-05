Das erwartet das Publikum bei "Musik im Park 2022"

Schwetzingen. Vom Donnerstag, 28. Juli, bis Samstag, 6. August, wird im Schwetzinger Schlossgarten ein vielseitiges musikalisches Programm geboten. Die Veranstalter konnten beinahe alle der schon für 2020 angekündigten hochkarätigen Künstler - nationale wie internationale - für 2022 verpflichten. Unten befindet sich eine Übersicht über die Bands und Interpreten, die den Sommer 2022 im Schlossgarten zu einem musikalischen Höhepunkt machen wollen.

Toto haben sich dank ihrer virtuosen Musiker und Hits wie "Africa", "Hold the Line", "Rosanna" und vielen mehr ihren Platz in der Musikgeschichte gesichert. Nach ihrer erfolgreichen "40 Trips Around The Sun"-Tour sind sie im Sommer 2022 unter dem Motto "Dogz of Oz" unterwegs, kommen dabei auch nach Deutschland und am Donnerstag, 28. Juli, um 19.30 Uhr nach Schwetzingen in den Schlossgarten. Als Support ist die niederländische Rock-Band DeWolff dabei.

Sarah Connor ist vielleicht erfolgreicher als je zuvor. Sie ist Deutschlands womöglich größte Pop-Stimme: Frau, Mutter, Freundin, Künstlerin und Entertainerin, die mit beiden Füßen auf dem Boden steht. Auf ihrer "Herz Kraft Werke - Endlich wieder bei Euch Tour 2022" kommt Sarah Connor am Samstag, 30. Juli, auch nach Schwetzingen und ist um 20 Uhr im Schlossgarten zu erleben.

Nachdem das Schwetzinger Konzert des Folk-Megastars Brad Paisley 2020 wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, ist er in diesem Jahr bei seinem einzigen Deutschlandkonzert im Schlossgarten zu hören, und zwar am Sonntag, 31. Juli, um 19:30 Uhr. 2019 kam Brad Paisley zum ersten Mal überhaupt für ein Konzert nach Deutschland, in das innerhalb kürzester Zeit ausverkaufte Berliner Tempodrom.

Zaz veröffentlichte im Oktober ihr fünftes Album, "Isa". Bei ihrer Welttour gab sie im Anfang des Jahres zunächst bestuhlte Konzerte in kleineren Spielstätten, nah am Publikum. Nach der begeisterten Resonanz auf die Ankündigung dieser Konzerte ist sie im Sommer dann auch bei Open-Air-Konzerten zu erleben, so auch am Dienstag, 2. August, um 20 Uhr, im Schwetzinger Schlossgarten.

Max Giesinger gehört zu den Musikern, die erst dann richtig aufblühen, wenn sie improvisieren können. Vor allem live besitzt er eine fesselnde Präsenz und sorgt mit seinen eingängigen Melodien und Texten, mit denen sich jeder identifizieren kann, für einzigartige Konzerte. Und so dürfen sich die Fans in Schwetzingen auf Donnerstag, 4. August, freuen, denn dann wird Max Giesinger um 19:30 Uhr zu "Musik im Park" kommen.

Mit mehr als 70 Millionen verkauften Tonträgern, zwei Grammys und sieben American Music Awards zählen Kool & the Gang zu den erfolgreichsten Bands der Welt. Ende der 1970er bis Anfang der 1980er Jahre hatten die Musiker um die Brüder Robert und Ronald Bell ihre größten Hits - unter anderem mit "Ladies' Night" "Get Down On It", "Celebration" oder "Victory". Im Sommer 2022 kommt die Band für bisher zwei Konzerte nach Deutschland, eines davon am Freitag, 5. August, 19:30 Uhr in Schwetzingen im Schlossgarten zu erleben.

Wincent Weiss ist „oben“ angekommen. Ausgezeichnet wurde er mit dem Echo, einem MTV Music Award, einem Radio-Regenbogen-Award, dem Audi-Generation-Award und gleich zweifach mit dem Bayerischen Musiklöwen. In diesem Sommer ist er am Samstag, 6. August, um 19:30 Uhr im Schwetzinger Schlossgarten bei "Musik im Park" live zu erleben.

Karten für diese Konzerte gibt es bei der Geschäftsstelle der Schwetzinger Zeitung, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online auf www.provinztour.de oder per Ticket Hotline: 0621/10 10 11. Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100 Prozent Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich. Aus Sicherheitsgründen haben Kinder unter sechs Jahren auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt zum Stehplatzbereich. Kinder unter drei Jahren haben auch in Begleitung eines Erwachsenen generell keinen Zutritt.