Das findet am 11.11. zu Fasnacht in den Kommunen statt

Region. Trotz geltender Corona-Auflagen lassen sich die örtlichen Narren den Start in die Fasnachtssaison am Donnerstag, 11. November, größtenteils nicht nehmen. Wir haben zusammengetragen, was in den Kommunen in der Umgebung für den 11.11. geplant - oder nicht geplant - ist.

Schwetzingen

Einen traditionellen Rathaussturm wird es 2021 nicht geben. Stattdessen fällt der närrische Startschuss - fristgerecht um 11.11 Uhr - mit der Schlüsselübergabe an die Schwetzinger Carneval-Gesellschaft.

Oftersheim

Pünktlich um 11.11 Uhr findet der Rathaussturm statt.

Plankstadt

Es ist keine Veranstaltung geplant.

Brühl

Die Rohrhöfer Göggel haben ihre Kampagne bereits mit dem Ordens- und Prinzessinnenball eingeleitet. Ihr Rathaussturm findet erst am 6. Januar des kommenden Jahres statt.

Die Öffentliche Kampagneneröffnung der Kollerkrotten am Gockelbrunnen entfällt.

Ketsch

Die KG Narrhalla hat für 11.11 Uhr einen Fototermin mit Bürgermeister Kappenstein und dem Rathausschlüssel angesetzt.

Hockenheim

Die Hockenheimer Carnevals-Gesellschaft und der Carneval Club Blau Weiß stürmen um 11.11 Uhr das Rathaus.

Altlußheim

Es ist keine Veranstaltung geplant.

Neulußheim

Es ist keine Veranstaltung geplant.

Reilingen

Der Karnevalverein Die Käskuche hat ebenfalls für 11.11 einen Rathaussturm angesetzt.