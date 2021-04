Das Format findet immer mehr Fans

Aus ganz Deutschland kommen die Biere, die am Freitag, 23. April, anlässlich des Tages des Deutschen Bieres Bierprobe live aus dem Welde Brauhaus in Schwetzingen präsentiert werden. Aus der großen Vielfalt in Deutschland wurden anlässlich des bierigen Feiertages acht Klassiker ausgesucht, die die Biersommeliers Daniel Proske und Malte Brusermann vor laufender Kamera verkosten. Den Gästen daheim auf dem Sofa wollen die beiden Fachleute echten Biergenuss, aber auch Daten, Fakten und allerlei interessante Geschichten rund ums Bier kredenzen.

Die Auswahl an Pils, Weizen, Gose, Alt, Berliner Weisse und Bockbier soll einen Überblick über die deutsche Brauhandwerkskunst auf höchstem Niveau geben. Die Biere kommen diesmal aus Baden-Württemberg, Bayern und Berlin, aus Nordrhein-Westfalen und Sachsen. Sie repräsentieren jeweils beliebte Bierstile der Regionen, aber auch die wichtigsten deutschlandweiten Klassiker.

Pils ist immer noch das meistgetrunkene Bier in Deutschland. Vertreten wird es in der Bierprobe durch das No1 Slow Beer Pils aus der Welde Braumanufaktur in Plankstadt. Eine traditionelle Hefeweizen-Spezialität bringt Kurpfalzbräu, ebenfalls aus Plankstadt, mit dem Ur-Weizen auf den Tisch. Die Brauerei Gutmann aus dem oberbayerischen Titting liebt Hefeweizen-Spezialitäten. Aus ihrem Sortiment kommt ein dunkler Weizenbock, der mit einem besonders aromatischen Röstmalz gebraut wurde und ein Saisonbier für die Starkbierzeit ist. Im fränkischen Bamberg braut die Brauerei Heller ihr Aecht Schlenkerla Rauchbier Märzen. Die Brauerei darrt ihr Malz noch selbst und nutzt den würzigen Rauch von brennenden Buchenholzscheiten, um dem Malz den unverwechselbaren Rauchgeschmack zu verleihen.

Eine echte Berliner Weiße ist auch mit dabei. Die Brauerei Lemke, malerisch beheimatet in elf S-Bahn-Bögen mitten in Berlin, braut ihre leichte Budike-Weiße mit Brettanomyces, einer speziellen Hefe. Ein feinherbes Zunft-Kölsch produziert die Erzquell Brauerei in Bielstein, östlich von Köln. Das obergärige Vollbier mit fruchtiger Aromakomponente gehört zu den leichteren Biergenüssen. Fehlen darf natürlich auch ein echtes Düsseldorfer Altbier nicht.

Eine sächsische Bierspezialität ist die Gose, ein alter Bierstil mit Ursprung im Harz. Dem obergärigen Sauerbier wird traditionell Salz und Koriander zugegeben. Während die Gose deutschlandweit lange Zeit vergessen war, blieb man ihr in Leipzig und Umgebung stets treu. Auch in der Brauerei im Bayrischen Bahnhof in Leipzig hat man sich der originial Leipziger Gose verschrieben. zg