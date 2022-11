Das Führen nach Corona

Seit fünf Jahren veranstaltet Conor Troy Consulting (CTC) im Schwetzinger Schloss ihr „Op Ex Forum“ – das nächste ist am Donnerstag, 17. November. Klaus Dechant eröffnet um 8.30 Uhr. Der Ausklang ist um 18 Uhr vorgesehen mit einem Stammtisch. Das Forum richtet sich an Führungskräfte aus der Prozessindustrie und Experten aus Verbänden, Politik, Wissenschaft und Kultur, bei denen aktuelle und zukünftige Herausforderungen der Prozessindustrie diskutiert, Lösungen erarbeitet und ein Wissenstransfer generiert wird.

Im Schwetzinger Schloss sind Entscheider namhafter und weltweit agierender Firmen aus ganz Deutschland vor Ort. Dabei werden gesellschaftliche Trends mit ihren Auswirkungen auf die Wirtschaft zurückgespiegelt und die Verantwortung der Industrie innerhalb dieser Entwicklungen beleuchtet.

Das diesjährige Thema lautet „Post-Corona Leadership“. Die Teilnehmer erwarten spannende Impulsvorträge, informative Runden, gehaltvolle Podiumsdiskussionen sowie interaktive World-Cafés. Wer Interesse an der Veranstaltung hat, kann unter www.opex-forum.de das Programm einsehen und sein persönliches Ticket anfordern. zg