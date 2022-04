Das Gute kann siegen – auf lange Sicht tut es das immer

Die Frage, wie es das Böse angesichts eines allmächtigen und guten Gottes geben kann, stellt Religionen immer vor existenzielle Fragen. Die Theodizee, der Fachbegriff für dieses Problem, ist eine Art offene Flanke, die Gläubigen zu schaffen macht. Lässt sich das Dilemma doch nicht auflösen. Trotzdem stellte Pfarrer Steffen Groß gemeinsam mit der evangelischen Militärpfarrerin Sandra Mehrl genau diese Frage in den Mittelpunkt des nächsten Onlinegottesdienstes „for your soul“, der am Ostersamstag, 16. April, auf dem Youtube-Kanal der evangelischen Kirche ausgestrahlt wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unter dem Titel „Krieg und Frieden“ erörterten die beiden dieses existenzielle Dilemma. Und, um es vorwegzunehmen, so viel Bedenkenswertes und Wichtiges in gerade einmal 40 Minuten gibt es nicht oft auf die Ohren. Auch ihnen gelang es nicht, sich oder uns aus diesem Dilemma zu befreien. Aber es gelang ihnen, das Problem zu fassen und vor allem schafften sie es, Hoffnung zu machen. Denn das Gute kann siegen, auf lange Sicht tut es das sogar immer.

Für Groß und Mehrl habe Jesus gezeigt, dass die Welt nicht bleiben müsse, wie sie ist. Liebe könne den Hass wirklich bekämpfen und am Ende auch obsiegen. Eine Botschaft, die die drei Musiker Dominik Steegmüller, Matthias Buchte und Tobias Nessel mit ihrer Liedauswahl von „Through the barricades“, „Waiting on the world to change“ und „What’s going on“ geradezu befeuerten. Auch wenn es manchmal nicht so aussieht, doch es scheint wie in dem Film „Tatsächlich Liebe“ zu sein.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Ein bewegter Palmsonntag (mit Fotostrecke) Jesus inmitten der Schwetzinger Spargelfelder Mehr erfahren Kirche Evangelisches Angebot rund um Ostern in Schwetzingen Mehr erfahren Schwetzingen Schwetzingen: Spaziergehgottesdienst zum Palmsonntag mit echten Eseln 20 Bilder Mehr erfahren

Es gibt deutlich mehr Liebe in der Welt als Hass. Trotzdem müsste der Blick jetzt in Richtung der Aggression und Gewalt gehen, die von Russland gerade in der Ukraine entfesselt werde. Groß betonte, dass er die ukrainischen Soldaten dafür bewunderte, mit welch Mut und Leidenschaft sie ihre Freiheit verteidigten. Andererseits gelte aber auch, „Krieg ist furchtbar, immer“. Leider gehöre dieses Furchtbare wohl zum Menschen. Als Beleg fände sich in der Bibel die Geschichte von Abel, der seinen Bruder Kain erschlägt. Wenig später heißt es, so Groß: „Das Trachten des Menschen ist Böse von Jugend auf“.

Aggression ist das ultimativ Böse

In der Bibel findet sich aber auch die Bergpredigt, in der Jesus zur Feindesliebe aufruft und die als glückselig begreift, die Frieden stiften. Wieder so ein Widerspruch, aus dem es kein Ausweg gibt. Für Groß packte es die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus in die wohl richtigen Worte: „Wir können in dieser Situation keine weiße Weste behalten“.

Es folgt ein kurzes Gespräch mit Mehrl, die als Militärpfarrerin, einige Monate auch im Einsatz in Mali, mit diesen Dilemmata ständig konfrontiert ist. Es wurde überdeutlich, wenn man wirklich hinsieht, gibt es keine einfachen Antworten. Keine einzige. Aber dafür Wünsche und Hoffnungen.

Ganz zentral ist für Mehrl, dass man immer versuchen müsse, Mensch zu bleiben und in seinem Gewissen wach. „Denn irgendwann muss sich jeder verantworten.“ Helfen würden die Regeln des Völkerrechts, das für Soldaten zum intrinsischen Kompass werden müsse. Gewalt sei nicht immer zu verhindern, aber sie müsse immer eingehegt werden. Und hinzufügen möchte man die Unterscheidung zwischen Aggression und Gewalt, wie sie der israelische Schriftsteller und Träger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels, Amos Oz, verstanden hat. „Das ultimativ Böse in der Welt ist nicht der Krieg selbst, sondern die Aggression.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Es gibt wirklich keine einfachen Antworten. Aber es gibt das unbedingte Mitgefühl mit den Leidenden. Und es gibt „die zähe, widerspenstige Hoffnung, dass Gottes Frieden am Ende stärker ist als alle Gewaltherrscher und alle Raketen dieser Welt“. Beendet haben die beiden die Aufzeichnung für den Ostersamstag mit einem bewegenden Fürbittengebet, mit der Gott zum Funken der Hoffnung für die Kinder in Kiew und Charkiew wird und zum Zweifel für den russischen Panzerführer.

Details und mehr: „For your soul“ wird ausgestrahlt über den Youtube-Kanal „ekischwetzingen“ und ist nach der Premiere dauerhaft abrufbar. Mit dem Gottesdienst ist auch die Kollekte digital und wird über das Spendenkonto von „for your soul“ eingesammelt: Sparkasse Heidelberg, Iban DE63 6725 0020 0009 3105 84.