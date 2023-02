Das Herz – ein einsamer Jäger

Der Gesprächskreis Literarisches Café ist Treffpunkt für alle, die sich für Literatur interessieren, die Lust am Lesen haben, nach der Lektüre eines Buches Fragen haben und das gern mit anderen diskutieren wollen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dieses Semester wird Carson McCullers „Das Herz ist ein einsamer Jäger“ (1940) gelesen. Der Titel dieses Erstlingswerks der damals 23-jährigen Autorin klingt sentimental, der Inhalt des Romans ist es keineswegs. McCullers erzählt in scheinbar einfachem Ton die Schicksale einer Gruppe von Menschen in einer kleinen Stadt in Georgia, die, unterschiedlich in Alter, Geschlecht, Herkunft und Hautfarbe, auf eigene Weise ihre Existenz bewältigen.

Die Darstellung der Figuren bemüht sich um objektive Distanz und gleichzeitig erscheinen alle wie Facetten der Persönlichkeit der Autorin.

Mehr zum Thema Lußhardt-Schule Schulanfänger melden Mehr erfahren

Der Kurs der Volkshochschule findet fünfmal freitags am 17. Februar, 3., 17. März, 14. und 28. April, von 18.30 bis 20 Uhr statt. Anmeldung bis 16. Februar, Telefon 06202/2 09 50. zg