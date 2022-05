Das Hildacafé startet wieder

Ein besonderes Programm wird am Donnerstag, 5. Mai, 15 bis 17 Uhr, im Hildacafé erwartet. Elena Spitzner wird im Hebel-Haus in der Hildastraße 4a in ihrer gewohnt lustigen und erfrischenden Art mit Gaststars das Programm gestalten.

Für eine kleine Überraschung aus dem Rathaus werden Nicole Blem vom Generationenbüro und der Leiter des Ordnungsamtes Pascal Seidel sorgen, denn sie werden Glücksbringer an die Senioren verteilen. Natürlich sollen auch Geldspenden gesammelt werden, um die ukrainischen Flüchtlinge – zumeist Frauen und Kinder – zu unterstützen.

Getränke und Kuchen

Senioren sind eingeladen, einen kurzweiligen Nachmittag in Gesellschaft, bewirtet von den Helfern der Freiwilligenagentur „Sei dabei“, zu genießen. Das Besondere am Café ist dabei, dass jeder Gast nur das bezahlt, was er kann, denn für die angebotenen Getränke und Kuchen steht eine kleine Spendenkasse bereit. zg

Info: Alle weiteren Termine erfahren Interessierte im Generationenbüro oder beim Diakonieverein sowie unter www.johann-peter-hebel-haus.de.