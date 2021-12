Das ist doch das Allerletzte!

Es gibt Dinge, die sind nur zum Kopfschütteln oder zum aus der Haut fahren. Die Gedanken, die mir in den Sinn kamen, als ich diese Geschichte gehört habe, will ich gar nicht aufschreiben. Aber jeder wird wissen, was ich meine. Denn die Trauer anderer Menschen im wahrsten Sinne des Wortes mit Füßen zu treten, geht gar nicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine Schwetzingerin hat kürzlich ihren Mann verloren und auf dem hiesigen Friedhof beerdigen lassen. Noch keine 24 Stunden später wurde sie darauf hingewiesen, dass an dem Urnengrab nichts mehr so ist, wie es tags zuvor war. An dem von ihr niedergelegten Herz aus Blumen waren die Amaryllisblüten komplett rausgerissen und der Urnenbogen wurde einfach zusammengetreten. Statt einer schönen Trauerstätte bot sich ihr ein Bild der Verwüstung, die sie verständlicherweise ungeheuer wütend machte. Die Anzeige bei der Polizei erfolgte umgehend. Dass dabei etwas herauskommt, glaubt sie aber eher nicht. Aber vielleicht hat ja jemand am Freitag 26., oder Samstag, 27. November, etwas beobachtet und kann den Beamten einen Tipp geben.