„Das ist nur mit Leidenschaft auszufüllen“

Die Ehrung und Verabschiedung von Mitarbeitern ist nicht nur für Oberbürgermeister Dr. René Pöltl immer ein ganz besonderer Termin im Kalender. Auch für die Geehrten selbst und fürderen Kolleginnen und Kollegen stellt die Feierstunde im Rathaus stets einen besonderen Anlass zur Zusammenkunft dar, hat man doch oft viele gemeinsame Arbeitsjahre miteinander verbracht und so manches miteinander erlebt. Und so ist besonders die Verabschiedungin den Ruhestand immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge verbunden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Und so war es auch diese Woche wieder, als mit Bernd Frey ein Hausmeister-Urgestein in den Ruhestand verabschiedet wurde. Frey ist Generationen von Schwetzinger Schülerinnen und Schülern als Hausmeister der Schimper-Schule bekannt. Seit dem Jahr 2000 kümmerte er sich mit Engagement und Herzblut um das Schulgebäude. Der gelernte Maler und Lackierer absolvierte kurz zuvor eine Umschulung zum Haustechniker. Durch ein Praktikum an der damaligen Realschule kam er an die Schule und blieb ihr über all die Jahre und Veränderungen bis zuletzt treu.

Dabei konnte er immer wieder seinen ursprünglich erlernten Beruf zum Einsatz bringen. Sei es, wenn Klassenräume, ein Flur oder auch mal die Sporthalle einen neuen Anstrich benötigt haben. Dann griff er – ohne dass dies von ihm verlangt gewesen wäre – zu Farbe und Pinsel. „Dieser Job ist nur mit Leidenschaft auszufüllen“, hob Oberbürgermeister Pöltl in seiner Laudatio hervor. „Das Schulgebäude war bei Ihnen immer in guten Händen und das Zusammenspiel mit Lehrerkollegium und Schülerschaft war unter Ihnen ‚alte Schule‘ “, so Pöltl anerkennend.

Abriss und Neubau mitgemacht

Während seiner langjährigen Tätigkeit erlebte Frey so einige Höhen und Tiefen. Darunter einschneidende Umbrüche bei der Leitung der Schule, einen großen Rettungseinsatz nach einem Chemieunfall sowie den Amokalarm vor einigen Jahren, der einen großen Polizeieinsatz auslöste. Den für ihn persönlich aber größten Umbruch stellte der Abriss der alten und Bau der neuen Schimper-Gemeinschaftsschule dar. „Das war eine sehr spezielle Zeit in Ihrem Berufsleben. Vielen Dank, dass Sie das alles mitgetragen haben“, dankte Pöltl ihm. Nach dem erfolgreichen Umzug in die neue Schule und dem erfolgten Abriss des alten Schulgebäudes ist jetzt aber endgültig Schluss.Ab jetzt genießen er und seine Frau die gemeinsame Zeit mit ihrem Hund und bei Reisen in ferne Länder.

Noch etwas länger bei der Stadt Schwetzingen beschäftigt ist Günter Much, der für 25 Jahre Tätigkeit im Klärwerk des Zweckverbands geehrt wurde. Der gelernte Maschinenschlosser kam 1998 als Schlosser ins Klärwerk. Seit dieser Zeit haben sich die Anforderungen im Klärwerk ständig verändert. Und so wirkte Much in den vergangenen 25 Jahren bei zahlreichen Umbau-, Neubau- und Reparaturarbeiten mit seiner fachlichen und persönlichen Kompetenz mit. Zu den großen Projekten gehörten der Gasbehälterumbau, die Schneckensanierungen, eine neue Schlammentwässerung, die Faulturmsanierung, die Rechenerneuerung, die Einführung der 3. Reinigungsstufe und das Blockheizkraftwerk.

Als „Improvisator“ der Kläranlage und „Mann für alles“ steht er immer zuverlässig, hilfsbereit, loyal und mit großem Engagement für Kollegen und Anlage bereit. „In der Kläranlage muss rund um die Uhr sieben Tage die Woche und an allen Tagen im Jahr gearbeitet werden, sie ist durchlaufend im Betrieb für die Bürger“, so Oberbürgermeister Pöltl.

„Das erfordert eine große Teamfähigkeit und ein gutes Miteinander. Beide Anforderungen erfüllen Sie hervorragend und ich bin froh, wenn Sie uns noch viele Jahre für unser Klärwerk erhalten bleiben“, sagte Pöltl bei der Überreichung der Urkunde.“ zg