Das Jahr im Filmformat

Der Schwetzinger Hobbyfilmer Peter Grimm hat mit „Ein Blick zurück – Schwetzingen 2020/2021 in der Coronapandemie“ seinen traditionellen Jahresrückblick im Videoformat vorgestellt. Als Mitglied im europäischen Autorenkreis für Film und Video hat er es sich zur Aufgabe gemacht, wichtige Veranstaltungen und Veränderungen in Schwetzingen im Film festzuhalten. In circa 90 Minuten werden viele Höhepunkte der Jahre 2020 und 2021 in Bildern gezeigt wie der Neujahrsempfang im Lutherhaus, die Gedenkstunde an die Opfer des Nationalsozialismus, die Krönung von Spargelkönigin Anna I., die Bauabschnitte in der Karlsruher Straße, der Corona-Lockdown (2020/2021), der Concours d’Elegance (2020/2021), die Verabschiedung Pater Thomas, der Spargelanstich 2021, die Eröffnung Gemeinschaftsschule, der Umbau des Nordstadt-Kreisels, der Beginn der Pfaudler-Abrissarbeiten und Abschied vom verstorbenen Dekan Gaber. Die DVD kann in der Tourist-Information in der Dreikönigstraße für 20 Euro käuflich erworben werden. Der Erlös geht an die „Kurt und Eva Waibel Stiftung“. Bild: Lenhardt

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1