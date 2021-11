Das lange Warten

Die Mitgliederversammlung der CDU-Seniorenunion fand im Gasthaus „Blaues Loch“ statt. In seinem Tätigkeitsbericht verwies Vorsitzender Walter Imhof auf die schwierige Zeit der Pandemie, in der keine Versammlungen abgehalten werden konnten. So sei die letzte Veranstaltung am 19. Februar 2020 gewesen und dann nach langem Warten erstmals wieder am 15. September dieses Jahres, also nach einer Wartezeit von 18 Monaten.

Im Rückblick auf die Wahlen erwähnte Imhof die schmerzlichen Stimmenverluste, freute sich aber, dass die Kandidaten Andreas Sturm in den Landtag einzog und Olav Gutting sein Direktmandat für den Bundestag verteidigte. Dies war der erfreuliche Aspekt dieser Wahlen. Im Anschluss wurde von den Mitgliedern die Tatsache begrüßt, dass der anstehenden Wahl zum Vorsitzenden der CDU zum ersten Mal eine Mitgliederbefragung vorausgeht. Der Vorsitzende schloss seinen Bericht mit der Bemerkung, dass es in Anbetracht der stark steigenden Inzidenzzahlen schwierig werde, ein verlässliches Programm für 2022 zu erstellen.

Kassenwart Ingolf Prüfer berichtete von einer zufriedenstellenden Finanzlage, da in der Pandemiezeit nur wenige Ausgaben (Abgaben an den Kreisverband) getätigt worden seien und sich die Einnahmen auf die Mitgliedsbeiträge beschränkten. Das erste Zusammentreffen der Senioren im Jahr 2022 ist für Mittwoch, 12. Januar, geplant. zg