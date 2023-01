Das Leben von Alfred Bassermann aus Schwetzingen

Das Cover zeigt einen gut aussehenden jungen Mann, der zuversichtlich dreinblickt, entschlossen, sein Leben zu meistern, egal, was da kommen mag. So präsentiert sich das in vielerlei Hinsicht beeindruckende Buch, das Heidrun Halbaur über ihren Großvater Alfred Bassermann (1856 – 1935) veröffentlicht hat. Gemeinsam mit den Autoren Monika und Dr. Uwe Rummel hat sie eine Gesamtdarstellung von

...