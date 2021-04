Das sagen die Bundestagsabgeordnete aus dem hießigen Wahlkreis über die Notbremse

Die Bundesregierung hat die Notbremse beschlossen. Heißt: Die Länder haben keine freie Hand mehr wie bisher, wenn die 7-Tage-Inzidenz in einer Region an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt. Bislang konnten sie die verschärften Corona-Regelungen umsetzen, mit der Änderungen des Infektionsschutzgesetzes müssen sie es. Baden-Württemberg wird die angekündigte Notbremse der Bundesregierung schon mit der ohnehin vorgesehenen Aktualisierung der Corona-Verordnung ab dem kommenden Montag umsetzen. Wesentlich ist vor allem, dass ab einer Inzidenz von 100 als ultima ratio auch eine nächtliche Ausgangsbeschränkung in der Zeit von 21 bis 5 Uhr vorgesehen ist.

Wir haben die zwei Vertreter des hiesigen Spargelwahlkreises im Bundestag gefragt, wie sie die Notbremse beurteilen - das haben Dr. Danyal Bayaz (Grüne) und Olav Gutting (CDU) geantwortet.

© picture alliance/dpa

Wie sehen Sie die Regierungsentscheidung zur Notbremse?

Olav Gutting: Eines kann man mit Sicherheit sagen, die Situation ist ernst und auch bei uns in der Region arbeiten die Krankenhäuser und Intensivstationen am Limit. Ich sehe Gesetzentwurf dennoch kritisch. Den Wunsch nach einheitlichen Regelungen kann ich zwar verstehen, aber wir dürfen damit nicht unser föderales System konterkarieren. Alle notwendigen Maßnahmen könnten auch jetzt schon von der Landesregierung getroffen werden. Dr. Danyal Bayaz: Es ist gut, dass endlich bundesweit einheitliche Regelungen auf den Weg gebracht und der Bundestag einbezogen wird. Ich verstehe nicht, warum die Bundesregierung dafür so lange gebraucht hat. Ich sehe allerdings zwei Probleme: Der von der Regierung vorgelegte Entwurf zum Infektionsschutzgesetz reicht nicht aus. Es fehlen weitergehende Regelungen, insbesondere für die Arbeitswelt und die Schulen. Gleichzeitig ist das Tempo, in dem die Entscheidung nun getroffen werden soll, schlichtweg zu langsam, um die Infektionszahlen schnell zu drücken. Die Bundesregierung ist gefordert tragfähige Lösungen vorzulegen, die effektiv und verhältnismäßig sind, aber auch Perspektiven aufzeigen.

Wir reden im Zusammenhang mit den Impfungen von einem leicht sichtbarem „Licht am Ende des Tunnels“: Kommt diese Entscheidung der Notbremse nicht zu spät?

Gutting: Insbesondere der Automatismus und die Koppelung an den Inzidenzwert von 100 ist schwierig. Der richtige Ansatz ist aus meiner Sicht, die Situation auf den Intensivstationen permanent zu verfolgen. Die Inzidenz 100 berücksichtigt zu wenig den Impffortschritt und die Veränderung durch deutlich vermehrte Tests. Insbesondere beim Impfen kommen wir ja im Moment immer besser voran. Mit einer möglichen Notfallzulassung von Curevac und weiteren Kapazitätssteigerungen bei den Haus- und Betriebsärzten verbessert sich die Situation ja stetig weiter.

Bayaz: Die Impfungen werden die Infektionen bremsen, aber so weit sind wir noch nicht. Die Entscheidung zur Notbremse ist deshalb überfällig. Intensivmediziner warnen verzweifelt, dass es fünf nach zwölf ist. Es kommt wirklich aufs Tempo an, in dem wir Entscheidungen treffen. Es zählt jetzt jeder Tag. Je früher wir bremsen, so hart das im Alltag auch ist, desto eher können wir auch wieder vorsichtig lockern.

Vergleicht man Länder und Regionen mit und ohne Lockdown, sind Anstiege von Infiziertenzahlen beinahe identisch. Auch Wissenschaftler in Deutschland sagen mittlerweile, dass ein solcher Lockdown, wie wir ihn seit Monaten haben, nichts bringt. Wie sehen Sie das?

Bayaz: Ein Lockdown bemisst sich für mich daran, dass er sinnvoll dazu beiträgt, Kontakte zu reduzieren. Das ist der Maßstab. Um das zu begreifen, muss man kein Virologe sei, ich bin auch keiner. Mich überzeugt auch nicht jede Maßnahme. Etwa wenn Kinder auf dem Dorfsportplatz nicht mehr Fußball spielen können, die fahren da ja nicht mit der U-Bahn hin. Aber eines weiß ich und das sicher: wir müssen Abstand halten, Kontakte reduzieren, vor allem in Innenräumen. Dort müssen wir auch konsequent lüften. Sie können draußen mit fünf Leuten ein Bierchen trinken, Abstand halten, aber wenn alle dasselbe Klo nutzen, können sich eben auch alle dort infizieren. Auch das sagen uns Wissenschaftler.

Wenn Sie in der Position wären, eine Stellschraube zu drehen in dieser Krise, welche wäre das - und wieso diese?

Gutting: Die vorgesehene nächtliche Ausgangssperre an einer bestimmten Inzidenz festzumachen, empfinde ich als einfallslos. Das ist mir schlicht zu wenig. Mit solchen Maßnahmen, deren Effektivität und Wirksamkeit nicht erklärt werden können, stellt sich auch immer die Frage der Verfassungsmäßigkeit.

Bayaz: Ich könnte jetzt eine konkrete Maßnahme nehmen, etwa noch konsequenter zuhause zu arbeiten, wo immer das geht. Aber mindestens so wichtig ist die Art und Weise, wie unsere politisch Verantwortlichen in dieser Krise reden und Entscheidungen erklären. Ob sie Mitmenschen bestärken, dass wir das nur gemeinsam schaffen. Übrigens auch, ob sie den Eindruck vermitteln, wirklich verstanden zu haben, mit was wir es hier zu tun haben. Hat eigentlich Bundesinnenminister Seehofer mal etwas Vernünftiges gesagt in dieser Krise? Es geht in jetzigen Situation auch um Vertrauen, Verbindlichkeit, die Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen.

