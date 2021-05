Eine Schilderdemonstration mit zirka 40 Personen auf den Kleinen Planken in Schwetzingen am Samstag, 1. Mai, dazu ein unglücklicher Facebook-Post dieser Zeitung und die darauf folgende Diskussion inklusive veröffentlichter Gegendarstellung des Veranstalters wurden in unserer Montagsausgabe sowie unserem Internetauftritt dargestellt.

Achim Kupferschmitt hatte sich als Initiator der

...