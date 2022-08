Das Schwetzinger Badhaus ist ein ganz besonderes Kleinod

Das Badhaus im Schwetzinger Schlossgarten wird zu Recht als kostbares Meisterwerk bezeichnet. Vor 250 Jahren, genau am 4. Juli 1772, wurde es fertiggestellt. Es diente als Rückzugsdomizil des kunstsinnigen Kurfürsten. Hier konnte er sich ungestört seiner Liebe zu Musik und Literatur widmen. Im Themenjahr „Liebe, Lust, Leidenschaft“ der Staatlichen Schlösser und Gärten können Besucherinnen und Besucher des Parks das kleine Lusthaus kennenlernen.

Der barocke Hof kannte keine Privatsphäre. Daher hatte sich Kurfürst Carl Theodor nach einem Rückzugsort jenseits von Öffentlichkeit und Hofzeremoniell gesehnt, an dem er sich ungezwungen entweder allein oder im kleinen, ausgewählten Kreis seinen Leidenschaften hingeben konnte. So beauftragte er seinen aus Schwetzingens französischer Partnerstadt Lunéville (Lothringen) stammenden Hofarchitekten Nicolas de Pigage mit dem Bau dieses privaten Lusthauses inmitten des weitläufigen öffentlichen Schlossgartens, jedoch abgeschirmt und versteckt hinter Hecken.

Das beeindruckende Deckengemälde im Badhaus. © Lenhardt

Wie viele Schlossbauten zu dieser Zeit war auch dieses kleine Gebäude von einem französischen Bauwerk inspiriert. Pigage nahm sich das Grand Trianon im Schlosspark von Versailles zum Vorbild, das Ludwig XIV. sich als Rückzugsort errichten ließ. Bemerkenswert ist, dass das Badhaus im Verhältnis zum Hauptschloss in der gleichen Position gelegen ist wie das Grand Trianon zum Schloss Versailles. Nach vierjähriger Bauzeit war das Badhaus 1772 vollendet.

Vollständig erhalten

Außergewöhnlich vollständig erhalten und inzwischen umfassend restauriert, gehört das Badhaus heute zu den vielfältigen Besonderheiten des großartigen Schwetzinger Schlossgartens. Was heutigen Gästen erstaunlich erscheint: Ein solches Gebäude, ruhig gelegen, mit luxuriösem Bad und exquisit eingerichteten Aufenthaltsräumen war für einen Fürsten des 18. Jahrhunderts durchaus ein Zeichen, mit dem er seine weltläufige Kultiviertheit zur Schau stellen konnte. Das Schwetzinger Badhaus bietet dank der guten Erhaltung ein originalgetreues Bild fürstlicher Wohnkultur des 18. Jahrhunderts und ist eine der letzten erhaltenen privaten Badeanlagen des Barocks.

Gäste gelangen über einen schönen Ovalsaal, das Foyer des kleinen eingeschossigen Gebäudes, in Vorzimmer, die in das Schlafzimmer, das aufwendig ausgestattete Schreibzimmer und in den prächtigen mit Stuck und Halbedelsteinen verzierten Baderaum führen. In das vertiefte Marmorbecken des Bades leiteten Wasserrohre in Form von bekrönten Schlangen erhitztes Wasser ein. Abseits vom Hofzeremoniell konnte Carl Theodor hier entspannen, musizieren, lesen und ganz er selbst sein. Auch nach der Verlegung der kurfürstlichen Residenz von Mannheim nach München im Jahr 1778 ließ Carl Theodor seinen Lieblingsort Schloss Schwetzingen weiter ausgestalten.

Das Badhaus ist noch bis Oktober montags bis freitags von 12 bis 18 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. zg