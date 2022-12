Das sind die beliebtesten Vornamen in Baden-Württemberg

Stuttgart. Sophia und Noah - das waren 2022 die beliebtesten Vornamen in Baden-Württemberg. Sie sind die Spitzenreiter des Rankings von Vornamen-Experte Knud Bielefeld. Die Statistik des Hobby-Namensforschers wurde in Ahrensburg (Schleswig-Holstein) veröffentlicht und liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei den Mädchen folgen auf Sophia die Namen Mia, Emma und Lina sowie Emilia. Bei den Jungen gehören neben Noah die Namen Elias, Leon, Luca und Matteo zu den Top 5.

In Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland sind die beliebtestes Vornamen bei Neugeborenen der Statistik zufolge Emilia und Noah. Bei den Mädchen-Vornamen in Hessen landeten Sophia und Mia auf den Plätzen zwei und drei. In Rheinland-Pfalz und im Saarland waren es Emma und Mia. Bei den Jungen waren in allen drei Bundesländern Matteo und Elias die beliebtesten Vornamen nach Noah.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Schwetzinger Zeitung Mehr erfahren Was geschah am... Kalenderblatt 2022: 23. Dezember Mehr erfahren

Für die bundesweite Auswertung haben Bielefeld und sein Team auf Erstnamen-Daten aus 423 Städten zurückgegriffen. 67 Prozent der Daten kommen von Standesämtern und der Rest von Geburtskliniken. Bielefeld hat eigenen Angaben zufolge etwa 250 000 Geburtsmeldungen erfasst. Das entspricht etwa 34 Prozent der in Deutschland geborenen Babys. Der Hobby-Namensforscher veröffentlicht die Ranglisten der Vornamen seit 2006.