Das sind die Gewinner beim Quiz der Energie-Messe in Schwetzingen

Schwetzingen. Ihr Wissen zu den Themen Stromverbrauch, erneuerbare Energien und Treibhausgasemissionen konnten die Besucher der Energiemesse am Wochenende beim Quiz am Stand des Schwetzinger Klimaschutzbüros testen. Unter allen Teilnehmern, die alle vier Fragen korrekt beantwortet haben, wurden nun drei Personen ausgelost, die Eintrittskarten für die Klimaarena in Sinsheim erhalten. Die Gewinner wurden bereits informiert.

Alle Teilnehmer, die wissen möchten, ob sie mit ihren Einschätzungen richtig lagen, finden hier die Auflösung der vier Quizfragen: Wie hoch ist der durchschnittliche pro-Kopf-Stromverbrauch der Schwetzinger Haushalte pro Jahr? Fast 30 Gigawattstunden Strom verbrauchen alle Schwetzinger Haushalte zusammen im Jahr. Pro Kopf sind das etwa 1355 Kilowattstunden Strom. Damit liegt die Stadt etwa im Bundesdurchschnitt, der bei etwa 1300 Kilowattstunden ist.

Wie viel Strom produziert ein durchschnittliches Balkonkraftwerk mit einer Leistung von 600 Wp im Jahr? Ein Balkonkraftwerk mit einer Anschlussleistung von 600 Watt besteht in der Regel aus zwei 300-Watt-Modulen. Wieviel Strom diese Mini-Solaranlage erzeugt, hängt stark davon ab, wie und wo die Anlage angebracht wird und ob sie genügend Sonne abbekommt. Unter Idealbedingungen kann ein Balkonkraftwerk etwa 570 Kilowattstunden Strom pro Jahr bringen.

Wie viel Strom erzeugen alle aktuell in Schwetzingen installierten Photovoltaikanlagen pro Jahr? Erneuerbarer Strom stammt in Schwetzingen ausschließlich von Dachflächen-Photovoltaik. Laut vom Rhein-Neckar-Kreis herausgegebenem Energiesteckbrief für die Stadt erzeugen alle diese Anlagen zusammen etwa 5 225 000 Kilowattstunden Strom pro Jahr. Das Potenzial auf Dachflächen liegt laut Steckbrief bei Zehnfachen.

Wie viel CO2-Emissionen lassen sich durch eine Photovoltaik-Dachanlage jährlich einsparen? Jede durch Photovoltaik erzeugte Kilowattstunde Strom vermeidet laut Umweltbundesamt 627 Gramm Kohlendioxid. Eine solche Anlage produziert pro Jahr 6650 Kilowattstunden Strom und spart rund vier Tonnen CO2 im Jahr ein.