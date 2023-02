Das sollten Frauen bei Scheidungen beachten

Statistisch wird jede dritte Ehe in Deutschland geschieden. Dabei geht es auch immer um eine finanzielle Regelung, die gerade für Frauen von großer Bedeutung sein können. Aus diesem Grund greifen die Gleichstellungsbeauftragten des Rhein-Neckar-Kreises die Thematik mit einer Online-Veranstaltung anlässlich des Internationalen Frauentags auf.

Interessierte sind zum Vortrag „In guten wie in schlechten Zeiten – und was passiert, wenn ich mich trenne? – Eherecht und die finanziellen Auswirkungen einer Scheidung“ eingeladen. Referentin und Rechtsanwältin Sofia Fogel wird einen Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen geben und im Anschluss Fragen der Teilnehmenden beantworten. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 8. März, von 18 bis 19.30 Uhr online statt. Anmeldungen werden bis zum 5. März per E-Mail an chancengleichheit@rhein-neckar-kreis.de entgegengenommen.