Das Tischlein deckt sich

Ganz gleich ob Alleinstehende, Familien, Alleinerziehende, ältere oder junge Menschen – alle sind jetzt zu einem warmen Abendessen eingeladen. „Tischlein deck dich“ heißt die gemeinsame Aktion der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt im kalten und dunklen Winter. Das Leben spielt sich auch wegen Corona oft in den eigenen vier Wänden ab. Die steigenden Energiepreise bereiten den Menschen Sorgen. Viele essen allein, doch „gemeinsam essen verbindet“, heißt das Motto der Macher.

Die Idee dazu hatte Pfarrer und Dekan Uwe Lüttinger von der katholischen Seelsorgeeinheit. „Uns ist schon im Sommer klar geworden, dass wir etwas tun müssen, um den Menschen in diesem Winter zu helfen“, sagt Diakon Michael Barth-Rabbel bei der Vorstellung im Josefshaus, wo an den letzten Mittwochen und Donnerstagen im Dezember, Januar, Februar und März jeweils von 17 bis 19 Uhr ein warmes Abendessen aufgetischt wird.

Wir hilft mit Zeit oder Geld? Gesucht werden natürlich noch Helfer. Eine Anmeldung ist möglich unter https://kath-se-schwetzingen.de/helfer. Ansprechpartner: Pfarrer und Dekan Uwe Lüttinger, Telefon: 06202/92 62 80, E-Mail: luettinger@seelsorgeeinheit-schwetzingen.de; Diakon Michael Barth-Rabbel, Telefon: 06202/9 26 28 16, Mobil: 0157/85 30 30 19, E-Mail: barth-rabbel@seelsorgeeinheit-schwetzingen.de; Diakonin Margit Rothe, Telefon: 06202/9 26 31 96, E-Mail: margit.rothe@kbz.ekiba.de. Wer für die Aktion Geld spenden möchte, kann dies gerne tun auf das Konto der römisch-katholischen Kirchengemeinde Schwetzingen, Verwendungszweck: „Aktion Tischlein deck’ dich“, Sparkasse Heidelberg, IBAN: DE58 6725 0020 0025 0235 10.

Nicht nur als kostenloses Mahl für Bedürftige soll es sein, sondern für alle, die Lust haben und gerne kommen möchten, so betont Gemeindediakonin Margit Rothe von der evangelischen Gemeinde. Damit die Aktion gelingen kann, braucht es viele Helfer. „Uns geht immer mehr das Herz auf“, freut sich Barth-Rabbel über Unterstützer. Die evangelische Gemeinde am Schlossplatz, die islamische Ahmadiyya-Gemeinde und die Freiwilligenagentur der Stadt – alle sind mit an Bord. Auch die Vereine „Die Brücke“ und „Alles-Retter“ sowie die Awo bringen ihre Kontakte und ihre Tatkraft ein. Der Caritasverband Rhein-Neckar-Kreis und das Diakonische Werk der evangelischen Kirchenbezirke, ohnehin immer nahe an den Menschen, sowie nicht zuletzt die Stadt, die einen Zuschuss leistet, engagieren sich ebenso.

Achim Schmitt vom Trägerverein „Die Brücke“ meint dazu: „Bei dieser tollen Kooperation helfen wir gerne mit.“ Für Imam Naweel Shad von den Ahmadiyya-Muslimen gehört zum Essen auch ein Gesprächsangebot: „Das möchten wir den Menschen anbieten.“ Alle haben Ideen eingebracht und sich mit Begeisterung in die gute Sache gestellt.

Das erste „Tischlein deck dich“-Angebot wird am 28. und 29. Dezember im Josefshaus über die Bühne gehen. Gekocht wird dort in der Küche. Auf die hoffentlich vielen Gäste wartet ein warmes Essen in Gemeinschaft. Das Küchenteam versucht, auch besondere Wünsche wie vegetarische oder vegane Gerichte zu erfüllen.

Für alle Termine werden noch Helfer gesucht. Der Saal im Josefshaus sollte vorbereitet und eingedeckt werden, das Geschirr muss abgespült und schließlich könnte auch noch aufgeräumt und saubergemacht werden. Wer mitmachen möchte, kann sich auf der Homepage der katholischen Kirchengemeinde Schwetzingen für einen oder mehrere Termine anmelden. Dort sind die Einsatzzeiten aufgelistet.

Da viele verschiedene Arbeiten zu erledigen sind, wünschen sich die Organisatoren flexible Mitarbeiter. Wer dennoch eine Vorliebe hat, kann das gerne in der Anmeldung mitteilen. Die Gäste müssen sich nicht anmelden, sondern sie dürfen einfach an den Abenden kommen und das kostenlose Essen genießen.