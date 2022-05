Das Vokalensemble mit Schwetzinger Wurzeln

Ein Blick in die Wochenhighlights der Schwetzinger SWR Festspiele zeigt, dass das Programm im Jubiläumsjahr unglaublich vielseitig ist. Wir haben hier mal einige Konzerte für Sie zusammengefasst und mit den Sopranistinnen Olivia Stahn und Hanna Herfurtner über den am Dienstag stattfindenden Auftritt „Tracks of Perception – eine Marienvesper“ gesprochen.

Das Vokalensemble „The Present“ wurde übrigens in Schwetzingen gegründet, nachdem die Sängerinnen in Annette Schlüntz’ Opernuraufführung „Tre Volti“ bei den SWR Festspielen im Jahr 2017 erstmals zusammenarbeiteten. Nach einem viel beachteten Bach-Berio-Abend 2019 kehrt das Ensemble am Dienstag, 17. Mai, um 19.30 Uhr auf die Schwetzinger Festspielbühne zurück. „2017 waren wir vier Frauen als Vokalquartett in dieser Oper besetzt. Wir hatten eine sehr glückliche Zeit in Schwetzingen und danach den Wunsch, weiter zusammenzuarbeiten“, verrät uns Sopranistin Hanna Herfurtner.

Ihre Ensemblekollegin Olivia Stahn (Sopran) fährt fort: „Das erste konkrete Gespräch über die Vokalensemblegründung fand in der Gaststätte ,Blaues Loch’ statt. Da saßen wir nach einer Vorstellung zusammen und das Thema Bach-Motetten kam auf.“ Diese wollten die beiden Sängerinnen schon immer einmal solistisch aufführen. „Da war auch gleich „Continuo“ Feuer und Flamme und ins Boot geholt, die damals mit uns und dem Concerto Köln diese Uraufführung bestritten haben.“

Das Ensemble hat sich seitdem weiterentwickelt und vergrößert – auch Florian Götz, der in der diesjährigen Opernwiederentdeckung „L’Isola d’Alcina“ als Baron von Brikbrak das Publikum zu Beifallsstürmen hinriss, ist mittlerweile Mitglied des Ensembles. Am Dienstag stehen die herausragenden Künstler mit ihrem Programm „Tracks of Perception“ auf der Bühne des Mozartsaals. „Was sich durch unser Programm zieht, ist die Verschränkung, die Verknüpfung und die Gegenüberstellung von Alter und Neuer Musik, von historischer und zeitgenössischer Musik. Wir hoffen, dass es mit diesem Programm gelingt, einen reizvollen Kontrast zu schaffen zwischen diesen geistlichen Stücken aus dem Mailand von 1650 und den Kompositionen aus dem 20. und 21. Jahrhundert“, sagt Olivia Stahn.

„Der Hirt auf dem Felsen“

Am Donnerstag, 19. Mai, um 19.30 Uhr geht es unter dem Titel „Arkadien. Mythos und Utopie“ mit einem sehr besonderen Konzert weiter. Christina Landshamer (Sopran) und Ib Hausmann (Klarinette) – beide international renommierte Künstler, die schon mehrfach bei den Schwetzinger SWR Festspielen gastierten – stehen dieses Mal gemeinsam mit dem preisgekrönten Amatis Trio auf der Bühne. Franz Schuberts Spätwerk „Der Hirt auf dem Felsen“ steht neben den Blok-Romanzen von Dmitri Schostakowitsch, Werken von Thomas Adès und Franz Liszt auf dem Programm.

Den Höhepunkt dieser Festspielwoche bildet eine wahre Rarität – die Aufführung von Georg Anton Bendas berühmten Melodram „Medea“ am Freitag, 20. Mai, um 19 Uhr im Rokokotheater. Das Werk kommt erstmals in der von Benda 1784 überarbeiteten Fassung letzter Hand, der sogenannten Mannheimer Fassung zur Aufführung – mit dem Ensemble „La Stagione Frankfurt“ unter der musikalischen Leitung von Michael Schneider. Prominent besetzt sind die Sprechrollen mit Marina Galic (Medea), Michael Rotschopf (Jason), und Irina Wanka (Hofmeisterin). zg

