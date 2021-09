Defekte Straßenlaternen online melden

Schwetzingen. Mit dem Herbst beginnt wieder die dunklere Jahreszeit. Gerade jetzt ist es daher besonders wichtig, dass die Straßenbeleuchtung funktioniert. Aufmerksame Bürger können defekte Leuchten melden. Dabei macht ein gemeinsamer Online-Service der Stadt Schwetzingen und der Netze BW GmbH die Meldung einzelner defekter Straßenleuchten künftig noch einfacher, heißt es aus dem Rathaus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf der Internetseite www.enbw.com/strassenbeleuchtung-melden können Bürger die defekte Leuchte direkt online auswählen und melden.

Im System sind alle Leuchten standortgenau angezeigt und auswählbar. So weiß die Stadt genau, welche Beleuchtung ausgefallen ist, und kann ihren Partner Netze BW mit der Reparatur beauftragen.

Normale Reparaturen wie ein Austausch des Leuchtmittels werden dabei von der Netzer BW in den regelmäßigen 14-tägigen Turnusfahrten ausgeführt. Bei größeren Reparaturen und wenn Ersatzteile benötigt werden, kann die Schadensbehebung auch mal länger dauern. Wird bei der Meldung eine E-Mail Adresse angeben, erhält man eine Meldebestätigung sowie eine Benachrichtigung über den Stand der Reparaturarbeiten. So ist immer der aktuelle Stand der Schadensmeldung ersichtlich.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Sind mehrere Leuchten dunkel oder ist zum Beispiel ein Straßenbeleuchtungsmast umgefahren oder es fehlt etwa ein Mastdeckel bedeutet dies Gefahr in Verzug. Das ist eine Störung, die zu jeder Tages- und Nachtzeit an die besetzte Störungsleitstelle der Netze BW unter 0800 / 3629477 gemeldet werden sollte, heißt es weiter in der Mitteilung

Auch eine Meldung defekter Leuchten über das Portal „Mängelmelder“ ist weiterhin möglich. Allerdings ist es hier unbedingt erforderlich, die vierstellige Leuchtennummer (auf Augenhöhe am Leuchtenmast angebracht) anzugeben. zg