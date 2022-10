Dem Schwetzinger Tafelladen fehlen Lebensmittel

Schwetzingen. Die Tafel Schwetzingen „Appel+Ei“ benötigt dringend Lebensmittelspenden, um die stark angestiegene Zahl der Kunden versorgen zu können. Vor allem die Nachfrage nach Konserven könne derzeit nicht in vollem Umfang gedeckt werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Prinzip der Tafel Schwetzingen besteht darin, dass gespendete Lebensmittel im Tafelladen angeboten und dort von Menschen mit geringem Einkommen für kleines Geld erworben werden können.

„Über Obstkonserven, Eintöpfe und Suppen bis hin zu Hülsenfrüchten, Mais und Tomaten in Dosen können wir derzeit alles gebrauchen“, berichtet Mitarbeiter Sebastian Timm, der sich um die Lagerbestände kümmert, und fügt hinzu: „Mit Blick auf Halloween und die Vorweihnachtszeit würde sich der eine oder die andere sicher auch über Schokolade und Gummibärchen freuen.“

Die Lage in den Tafelläden sei allgemein sehr angespannt. Inzwischen kaufen allein bei der Tafel Schwetzingen fast 2000 Menschen regelmäßig ein. Vor einem Jahr waren es noch 1200. „Die Lebensmittelspenden sind aber nicht in gleichem Umfang mitgewachsen wie die Zahl unserer Kunden, sodass sich die Regale bei uns schnell leeren“, erklärt Ladenleiter Alexander Schweitzer. „Wir sind daher sehr dankbar für jede einzelne Lebensmittelspende“, so Schweitzer. Auch ehrenamtliches Engagement ist weiterhin sehr willkommen.

Wer keine Spenden einzeln bei der Tafel vorbeibringen möchte, kann auch bei der Rewe-Tafeltüten-Aktion mitmachen: In den Rewe-Märkten in Schwetzingen, Ketsch und Sandhausen können Kunden noch bis zum Samstag, 22. Oktober, eine vorbereitete Spendentüte mit Grundnahrungsmitteln für 5 Euro kaufen. Die Tüten werden in den Märkten gesammelt und gebündelt am Ende der Aktion an Appel+Ei übergeben.

Kontakt: Tafel Schwetzingen „Appel+Ei“, Alexander Schweitzer Telefon: 06202/ 931424 E-Mail: tafel.schwetzingen@caritas-rhein-neckar.de