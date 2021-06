Demonstration in Schwetzingen

Schwetzingen. Die „Offene Gesellschaft Kurpfalz“ kündigt für diesen Samstag, 5. Juni, einen weiteren Demonstrationszug mit Abschlusskundgebung in Schwetzingen an. Los geht’s um 14 Uhr auf den neuen Messplatz. Das Überthema lautet: „Wie wollen wir leben – mit Rechtsschutz, Planungssicherheit oder in Staatsabhängigkeit“. Infos und Anmeldung von Reden gibt es per E-Mail an info@offene-gesellschaft-kurpfalz.de oder unter https://t.me/offGesKurpfalz. Der Veranstalter schreibt auf seinen Flyer zur angemeldeten Versammlung, die Teilnehmenden mögen Plakate und medizinische Mund-Nase-Bedeckungen mitbringen, bei Attest ein Spuckvisier.

