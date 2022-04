Schwetzingen. Es ist wieder so weit: Das große Osterhoppeln findet im Schlossgarten Schwetzingen statt. Am Ostersonntag ab 11 Uhr hoppelt Meister Lampe durch den Park und versteckt fleißig Ostereier. Der gesprächige Osterhase hat neben Ostereiern auch die ein oder andere Geschichte in seinem Korb, die er gern Kindern erzählt. Anzutreffen ist der Osterhase bis 16 Uhr.

