Den Pilzen auf der Spur

Die Bedingungen in diesem Monat sind ideal fürs Pilzwachstum. Bei Touren lassen sich die Schwammerl auf Wiesen und im Wald sehen. Pilzkenner genießen ihre Fundstücke – und die mediterrane Kochgesellschaft will es ihnen gleichtun. Am Sonntag, 23. Oktober, machen die Mitglieder des Vereins die Augen auf und begeben sich von 10 bis 14 Uhr auf die Suche. Fachkundige Unterstützung kommt von Markus Rave, der die „Findungsgruppe“ mit pilzkundlichem Sachverstand begleitet.

Zusammen werden sie essbare und giftige Arten unter die Lupe nehmen. Rave kennt sich nicht nur gut aus in Sachen Pilzen, er weiß auch, wie sie zubereitet werden und welche Weine dazu passen. Gemeinsam mit dem Pilzsachverständigen werden sich Fans auf die Suche machen nach Leckerbissen wie Steinpilzen, Hexenröhrlingen oder Maronen.

Für Mitglieder ist die Teilnahme an der Pilzwanderung kostenlos. Interessierte können sich dem Verein gerne anschließen, werden allerdings um einen Kostenbeitrag von 15 Euro gebeten. Die Zahl der Suchenden ist begrenzt. Anmeldungen per E-Mail unter info@kochgesellschaft.de. zg