Den Spargelsamstag gibt’s dieses Jahr – nur anders

Der traditionelle Spargelsamstag mit viel Livemusik und einem großen kulinarischen Angebot sowie einem unterhaltsamen Abendprogramm unter freiem Himmel im Herzen der Stadt musste abgesagt werden. Corona machte dem beliebten Fest rund um den Spargel einen Strich durch die Rechnung. Ganz ausfallen muss Schwetzingens Höhepunkt im Veranstaltungsreigen aber nicht.

AdUnit urban-intext1

Dominik Steegmüller fungiert beim virtuellen Spargelsamstag mit als Moderator. © Berger

Gerade in der Coronazeit sei gegenseitige Unterstützung und gemeinschaftlicher Zusammenhalt wichtiger denn je, meint das Stadtmarketing Schwetzingen (SMS). Der erste digitale Spargelsamstag am Samstag, 8. Mai, ab 17 Uhr soll deshalb „Mut machen und Corona-konforme Feierfreude bereiten“. Die Veranstaltung bietet ein „abwechslungsreiches Programm mit jeder Menge spannender Aktionen und vielfältiger Unterhaltung“, versprechen die Macher.

Lokales Digitaler Spargelsamstag in Schwetzingen 01:07 Mehr erfahren

„Der Schwetzinger Spargelsamstag steht schon immer für Spargel, Lebensfreude, Musik, Kulinarik, Mode und vieles mehr. Darauf müssen und möchten wir auch in diesem besonderen Jahr nicht verzichten. Der erste digitale Spargelsamstag bietet deswegen all dies und noch mehr“, meint auch Oberbürgermeister Dr. René Pöltl, der dieses Online-Event der Extraklasse gemeinsam mit Musiker und „The News“-Bandchef Dominik Steegmüller moderieren wird. Schwetzingen steht für Spargel wie keine andere Stadt – und genau das soll am Samstag bei der digitalen Fete auch rüberkommen. Wer mittendrin statt nur dabei sein möchte, hat sich bereits eine „Mitmach-Box“ (ausverkauft) mit Flüssigem und vielen Leckereien vom Stadtmarketing gesichert. Dem kulinarischen Genuss steht dann nichts mehr im Wege.

Genießen, singen und tanzen

Der digitale Spargelsamstag beginnt mit einem Rückblick auf vergangene Veranstaltungen. Nach der Begrüßung durch Oberbürgermeister Dr. René Pöltl steht zunächst die musikalische Unterhaltung im Vordergrund. Der Gesangverein Sängerbund Schwetzingen wird mit seinem Beitrag zeigen, dass seine Chöre immer zum Mitsingen animieren können. Danach ist die „The News“-Band dran, die außerhalb von Corona-Zeiten einmal im Monat bei „Tuesday Night Live“ in der Wollfabrik begeistert.

AdUnit urban-intext2

Auch auf Modeschauen müssen die Gäste dieses Mal nicht verzichten. Models der Modegeschäfte Trendi, Bräuninger, Lieblings, Leger Concept, Lyksjø und Esprit sowie von Pro Optik präsentieren die neuesten Trends. Das Moderatoren-Duo Pöltl und Steegmüller stellt dann die „Mitmach-Box“ vor. Die beiden Gastgeber werden den leckeren Inhalt auch mit verkosten. Dazu gehört zum Beispiel eine digitale Welde-Bierprobe.

Und die Kinder kommen auch nicht zu kurz: Die Tanzschule Kiefer etwa fordert zum Kindertanz des Jahres 2021 auf, eine ideale Mitmachaktion für die Kleinen. Die dürfen dann auch gerne bei den Übungen des Turnvereins am Start sein.

AdUnit urban-intext3

Die Weingenießer Ole Tischmacher und Hans-Jürgen Lakomy übernehmen anschließend und verkosten gemeinsam mit dem Publikum edle Tropfen aus der „Mitmach-Box“. Nach einer weiteren Modeschau sorgen „The News“ wieder für fetzige Rhythmen. Aber was wäre der Spargelsamstag ohne Sternekoch Tommy R. Möbius. Bei der digitalen Kochshow des Meisters darf jeder zuhause mitmachen beziehungsweise mitkochen. Es gibt Spargel, Gnocchi, Bärlauch und Kochschinken. Wer dem Gaumenschmaus frönen möchte, sollte noch Schwetzinger Spargel besorgen, mehlig kochende Kartoffeln, Eier, Durumgrieß oder griffiges Mehl, Bärlauch sowie Basilikum, Butter, bestes Olivenöl, ein gereiftes Stück Parmesan, Schalotten oder weiße Zwiebeln, Weißwein oder weißer Noilly Prat-Portwein, besten Kochschinken oder Trüffel-Prosciutto sowie Eiswürfel zum Abschrecken und/oder für den Gin Tonic danach. Auch kulinarisch dürfte der digitale Spargelsamstag so zu einem tollen Erlebnis werden.

AdUnit urban-intext4

Da kann man sich der Aufforderung von OB Pöltl nur anschließen: „Seien Sie dabei und unterstützen Sie die Schwetzinger Geschäftswelt, damit sie uns auch nach Corona mit all ihrer Vielfalt erhalten bleibt“. vw

Info: Die Teilnahme ist am Samstag, 8. Mai, ab 17 Uhr, unter www.sms-schwetzingen.de möglich.