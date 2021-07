Den Verein nachhaltig mitgeprägt

Schwetzingen/Oftersheim. Die Corona-Krise wird tiefe Spuren in der deutschen Vereinslandschaft hinterlassen, das zeigen die aktuellen statistischen Erhebungen auf Landes- und Bundesebene. Hunderttausende aller Altersgruppen haben ihrem Verein den Rücken gekehrt. Aus welchen Gründen auch immer – sie sind ausgetreten. In Zukunft wird deshalb nicht nur die Personaldecke bei so manchem Verein spürbar dünner, auch die so dringend benötigten Unterstützer und Sponsoren vor Ort könnten den Rückzug antreten und ihre Zuwendungen in der bisherigen Größenordnung nicht mehr zusagen wollen oder auch nicht mehr können.

Für Stadtwerke-Geschäftsführerin Martina Braun ist das eine sehr bedenkliche Entwicklung, der dringend entgegengewirkt werden müsse: „Wir sind von hier, wir engagieren uns für hier. Das war in der Vergangenheit so, das ist so und das wird auch in Zukunft so bleiben. Sei es in sportlichen, musikalischen, kulturellen oder sozialen Bereichen. Die Stadtwerke Schwetzingen fühlen sich dem gesellschaftlichen Leben im ihrem Versorgungsgebiet in besonderem Maße verpflichtet. Eine zentrale Rolle dabei spielt die hiesige Vereinskultur. Unsere Vereine fördern den Teamgeist, vermitteln Sozialkompetenz und fördern den Zusammenhalt. Dafür gebührt ihnen Respekt und Wertschätzung. Deshalb haben wir, quasi stellvertretend für die hiesige Vereinslandschaft, bereits vor vielen Jahren mit unserem Partner HG Oftersheim Schwetzingen eine gemeinsame Bühne geschaffen, um Jahr für Jahr besonders engagierte Personen zu ehren und ihnen ihre verdiente Anerkennung zukommen zu lassen“, sagt Martina Braun.

„Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit den Stadtwerken wieder zwei überaus kompetente und engagierte Mitstreiter ehren können, die der HG mit ihrer erfolgreichen Arbeit ihren Stempel aufdrücken“, geht die Gratulation von HG-Vorstand und Geschäftsführer Gerd Junghans an Martin Schmitt und Markus Barthelmeß. „Die beiden sind zwei echte HG-Urgesteine, die nicht nur selbst sehr erfolgreich Handball gespielt und ihr Talent an ihre Sprößlinge weitergegeben haben, sondern die sich auch seit vielen Jahren unermüdlich für die HG einsetzen.“

Deutscher C-Jugendmeister

Martin Schmitt und Markus Barthelmeß haben das Handballspielen beim TSV Oftersheim gelernt. Zusammen mit Holger Löhr errang Markus Barthelmeß als Regisseur im Rückraum den süddeutschen Jugend-Meistertitel und spielte in der Saison 1989/90 für den TSV in der Zweiten Handball-Bundesliga. Martin Schmitt kann gar einen Deutschen Meistertitel in seiner Vita vorweisen, nämlich den des deutschen C-Jugendmeisters, der in der Saison 1993/94 letztmals vergeben wurde. Der gelernte Kreisläufer war auch Teil der Mannschaft, die 1997, im Gründungsjahr der HG, den deutschen Vizemeistertitel der A-Jugend errang.

Klar, dass sich die HG bei soviel geballter Handballkompetenz die „Dienste“ der beiden Oftersheimer sicherte – zumal beide einige Jahre erfolgreich bei Nachbarvereinen spielten und so „auswärts“ Erfahrungen sammelten. Über Einsätze als Jugendtrainer übernahm Barthelmeß 2012 die Funktion des Teambetreuers der männlichen Jugend, ehe er in die Jugendleitung wechselte. Hier lag sein Schwerpunkt bei der Förderung der älteren Teams und in der Anschlussförderung der B- und A-Jugendlichen in den Aktivenbereich. Inzwischen leitet er den gesamten HG-Jugendbereich und führt ein großes Team engagierter Trainer und Betreuer. Die HG profitiert dabei von seiner konzeptionellen Stärke. So hat er etwa die „HGenda 2025“ mitgestaltet und ein sehr erfolgreiches Konzept zur Förderung der HG-Torhüter maßgeblich kreiert.

Martin Schmitt brachte sich nach seiner Rückkehr zur HG als Spielertrainer und Trainer des Perspektivteams sowie Co-Trainer der Herren ein. Schon bald war für den Mediziner klar, dass er die knappe Zeit, die beim Job und bei drei handballbegeisterten Kindern bleibt, nicht regelmäßig in der Sporthalle verbringen kann. So übernahm Schmitt 2015 den Posten des Teammanagers und Sportlichen Leiters. Nicht zuletzt ist Schmitt einer von drei Geschäftsführern der Spielbetriebs GmbH und engagiert sich dort – wie auch Markus Barthelmeß – als Gesellschafter. zg